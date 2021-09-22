Рост промпроизводства в августе в России замедлился до 4,7%

В августе рост промпроизводства в РФ замедлился до 4,7% после 7,2% в июле, сообщил Росстат. По отношению к августу" доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,5%.
22 сентября. FINMARKET.RU - В августе 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 4,7% по сравнению с августом 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июле 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 7,2%. Ранее сообщалось о повышении на 6,8%. "Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства", - отмечает Росстат.
По сравнению с июлем текущего года промпроизводство
увеличилось на 1,2%.
В январе-августе рост промпроизводства составил 4,5%.
С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в августе снизилось на 0,8% после сокращения на 0,1% месяцем ранее. Данный показатель снижается в течение трех месяцев подряд.
Ожидания экономистов выглядели более оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за август на 5,5% в годовом выражении.
В мае 2020 года был пик падения в промышленности - она упала на 7,8% к маю 2019 года после снижения на 4,4% в апреле 2020 года. В июне 2020 года падение промышленности замедлилось до 6,7%, в июле - до 5,7%, а в августе - до 4,0%. Поэтому экономисты ожидали замедление годовых темпов роста промпроизводства в августе до 5,5% с 6,8% в июле, 10,2% в июне и 11,9% в мае.
Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2021 год не изменился по сравнению с опросом месяц назад и составляет 4,6%.
Минэкономразвития в сентябре существенно повысило прогноз по росту промпроизводства в 2021 году - до 4,2% с 2,0% (в том числе за счет более быстрого отскока в добывающей промышленности). Прогноз роста промышленности на 2022 год снижен с 3,6% до 3,3%, на 2023 год - с 2,9% до 2,4%, на 2024 год - с 2,7% до 2,2%.
В сфере добычи полезных ископаемых рост производства замедлился до 6,4%
В сфере добычи полезных ископаемых в июле повышение объема производства в годовом выражении замедлилось до 6,4% после роста на 12% в июле. В январе-августе показатель увеличился на 2,1%.
В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства замедлился до 3,1% после повышения на 3,7% месяцем ранее. За восемь месяцев - рост на 5,3%.
В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в июле составил 6,7%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 12,4%. В январе-августе повышение составило 7,5% и 20%, соответственно.
Рост промпроизводства к августу 2019 года составил 0,5%
Промпроизводство выросло к "доковидному" июлю 2019 года на 0,5% после повышения на 1,1% в июле, указывает Росстат. В январе-августе 2021 года промышленность выросла на 1,9% по сравнению с январем-августом 2019 года.
Рост промышленного производства в августе 2021 года в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 0,5% (август 2021 года к августу 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,9%, энергетический сектор - на 3,2%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 12,7%.
Среди обрабатывающих отраслей наибольший рост индекса к августу 2019 года показали: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+64,9%), производство напитков - (+25,7%) и мебели - (+24,2%).
Отрасли, показавшие наибольший рост в августе в годовом выражении:
Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с августом 2020 года:
- - добыча прочих полезных ископаемых (включая нерудные материалы, драгоценные и полудрагоценные камни и др.) - (+22,5%);
- - предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+13,9%);
- - производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+28,8%);
- - производство мебели - (+12,7%);
- - производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+11,9%);
- - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+6,6%);
- - производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+6,5%);
- -производство пищевых продуктов - (+5,6%) и напитков - (+13,1%);
- - обработка древесины и производство изделий из дерева - ()6,0%), производство бумаги и бумажных изделий - (+8,4%);
- - выпуск кокса и нефтепродуктов - (+5,6%);
- - добыча нефти и природного газа - (+4,8%);
- - добыча угля - (+4,6%);
- - производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - (+5,5%);
- - химпроизводство - (+4,3%);
- - производство резиновых и пластмассовых изделий - (+3,6)
- -производство компьютеров, электронных и оптических изделий - (-24,8%);
- - производство готовых металлических изделий (исключая машины и оборудование) - (-9,6%);
- - генерация электроэнергии атомными электростанциями - (-7,0%);
- - ремонт и монтаж машин и оборудования - (-5,6%).
- - производство электрического оборудования - (-1,4%);
- - теплогенерация - (-1,4%);
- - производство одежды - (-0,5%).
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