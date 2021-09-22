Турбизнес просит не вводить регулирование цен в отелях

22 сентября. FINMARKET.RU - Дискуссия о введении прямого регулирования цен на размещение в отелях разгорелась с новой силой. Подготовленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроекты о регулировании цен на размещение в отелях во время проведения особо значимых международных мероприятий могут быть приняты уже в осеннюю сессию. Но представители туриндустрии обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину. Инициатива ФАС, считают они, снизит инвестиционную привлекательность гостиничного сектора, пишет "Российская газета".

В пресс-службе правительства "РГ" подтвердили, что письмо поступило в аппарат кабмина и "направлено для проработки в минэкономразвития и ФАС".

В ФАС отмечают, что цель законопроекта - снизить расходы граждан, бизнеса, государства и повысить доступность гостиничных услуг в период проведения международных мероприятий. При этом гостиничный бизнес не будет нести убытков, ограничат только сверхприбыли, подчеркивают в ведомстве.

ФАС вышла с законодательной инициативой после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего в июне 2021 года, когдана размещение в отелях существенно выросли. По законопроекту рассчитывать цены должны ФАС и минэкономразвития. Другим законопроектом предполагается установить штрафы за нарушение предельных цен: до 50 тысяч рублей для должностных лиц и в размере двукратного размера излишне полученной выручки для индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Позицию турбизнеса ранее поддержали в Ростуризме. Как заявляла глава ведомства Зарина Догузова, ценообразование на гостиничные услуги должно происходить в условиях конкуренции и рыночных отношений.

По мнению отельеров, законодательная инициатива ФАС противоречит общепринятым в мире практикам. К тому же средние цены в отелях "пять звезд" Санкт-Петербурга во время ПМЭФ в 2021 году составили 220 тысяч рублей и выросли всего на 10% к 2019 году, а стоимость участия в ПМЭФ за тот же период увеличилась в 2,4 раза - с 350 до 840 тысяч рублей.