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22 сентября 2021 года 09:49
Обязательный техосмотр для авто могут сильно упростить
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Егор Алеев/ТАСС
22 сентября. FINMARKET.RU - В ходе реализации обнародованного правительством и "Единой Россией" плана сделать техосмотр для владельцев мотоциклов и легковых авто добровольным Минтранс намерен упростить процедуру и для тех видов транспорта, которые по-прежнему обязаны будут пройти диагностику, сообщает "Коммерсант". Так, Минтранс из 82 пунктов перечня обязательных проверок транспортных средств ведомство оставляет 59. МВД, пишет “Ъ”, предложило Минтрансу пойти еще дальше и при диагностике транспортных средств (независимо от типа) отказаться от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а что касается легковых машин — игнорировать еще и трещины в лобовом стекле, не проверять замки дверей и механизмы регулировки сидений, систему обогрева и обдува ветрового стекла. Минтранс, по сведениям “Ъ”, с предложением МВД пока не согласился, но готов обсуждать и вырабатывать компромиссное решение.
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Ключевые слова: РФ, авто, техомсотр.
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