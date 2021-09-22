Обязательный техосмотр для авто могут сильно упростить

22 сентября. FINMARKET.RU - В ходе реализации обнародованного правительством и "Единой Россией" плана сделать техосмотр для владельцев мотоциклов и легковыхдобровольным Минтранс намерен упростить процедуру и для тех видов транспорта, которые по-прежнему обязаны будут пройти диагностику, сообщает "Коммерсант".

Так, Минтранс из 82 пунктов перечня обязательных проверок транспортных средств ведомство оставляет 59.

МВД, пишет “Ъ”, предложило Минтрансу пойти еще дальше и при диагностике транспортных средств (независимо от типа) отказаться от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а что касается легковых машин — игнорировать еще и трещины в лобовом стекле, не проверять замки дверей и механизмы регулировки сидений, систему обогрева и обдува ветрового стекла.

Минтранс, по сведениям “Ъ”, с предложением МВД пока не согласился, но готов обсуждать и вырабатывать компромиссное решение.