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22 сентября 2021 года 09:29

Процесс рефинансирования ипотечных кредитов упростят

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
22 сентября. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект об упрощении рефинансирования ипотечных кредитов, говорится в сообщении ФАС.

Его принятие облегчит гражданам переход на обслуживание жилищного кредита в другом банке и сократит время получения необходимых для этого документов.

Антимонопольная служба выступила с соответствующей инициативой в связи с ростом количества жалоб граждан на то, что банки затягивают сроки предоставления документов, которые нужны для погашения ипотечных кредитов.

ФАС предлагает на законодательном уровне закрепить сроки, в которые банки будут обязаны выдавать гражданам документы, необходимые для полного досрочного погашения обязательств по ипотеке.

В частности, законопроектом предлагается установить срок не более 5 календарных дней для предоставления заемщику информации о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита.

Законопроектом также планируется определить срок не более 10 рабочих дней для предоставления заёмщику закладных по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир.

Кроме того, ведомство предлагает регламентировать срок для направления залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке, в орган регистрации прав. Предполагается, что он будет составлять не более 10 рабочих дней.

Для проработки положений законопроекта была создана рабочая группа, в которую вошли представители банковского сообщества и ведомств. Итоговую версию документа поддержали представители банковских ассоциаций.

В настоящий момент документ направлен на согласование в Минфин, Центральный банк и Росреестр.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  ипотека,  реструктуризация

 
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