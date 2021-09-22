Над ФНБ натянули инвестиционный потолок

22 сентября. FINMARKET.RU - Максимальный объем трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленных на реализацию инвестиционных проектов, будет законодательно ограничен актом правительства. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов, пишут "Известия", ссылаясь на документ. Верхняя планка инвестиций из ФНБ составит 400 млрд рублей в год — эта сумма не будет оказывать значимого влияния на денежно-кредитную политику и устойчивость бюджета, но одновременно снизит неопределенность и станет ориентиром для бизнес-сообщества.

При этом вложения, пишут "Известия", будут отвечать ряду условий. Во-первых, они должны быть возвратными и формировать доходность не менее стоимости заимствований госбюджета. Во-вторых, необходимо, чтобы проекты были интересны частному бизнесу, а доля инвестиций ФНБ не должна превышать 25% стоимости каждого из них.

При газета отмечает, что министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 21 сентября заявил, что расходы из ФНБ на финансирование инвестпроектов на ближайшую трехлетку составят 1,6 трлн рублей. А замминистра экономического развития Илья Торосов в интервью "Известиям" говорил, что общий объем инвестиций из ФНБ с учетом частных средств может составить 3,2 трлн рублей. По его словам, уже отобран пул из 32 проектов, восемь из которых — стратегически важные.

"Известия" обратились в Минфин и Минэк с просьбой прокомментировать нововведения. В ведомстве Максима Решетникова заявили, что весь комплекс реализуемых мер по перезапуску инвестиционного цикла, в том числе инвестирование ликвидной части ФНБ сверх 7% ВВП, а также реализация инфраструктурного «меню» регионами позволит достичь целевых темпов экономического роста.

В нынешней ситуации переполненного ФНБ, жесткой денежно-кредитной политики, анонсированного профицита бюджета в 2022 году и даже, возможно, уже в 2021-м, заявленная сумма в 400 млрд рублей представляется недостаточной для ускорения экономического роста, считает управляющий директор отдела макроэкономического анализа и прогнозирования агентства "Эксперт РА" Антон Табах, мнение которого приводит газета. Однако главная проблема всё же не в финансировании, а в качестве самих инвестпроектов и их готовности к реализации. Это неоднократно признавали и в Минэкономразвития, отметил он.

Не согласился эксперт и с идеей ограничить максимальный объем инвестиций из ФНБ.