Компании попали под допналоги на 546 млрд рублей

22 сентября. FINMARKET.RU -ожидает, что в 2022-2024 гг. в бюджет дополнительно поступит 546 млрд рублей от металлургов, угольной промышленности и производителей удобрений в результате принятия поправок в Налоговый кодекс, следует из пояснительной записки к законопроекту, который был направлен в правительство.

"По оценочным расчетам бюджетный эффект от принятия указанного закона в части корректировки налогообложения металлургической отрасли, угольной промышленности и производителей минеральных удобрений в период 2022 - 2024 годов составит 546 млрд рублей", - говорится в документе, с которым ознакомился "Интерфакс".

"При этом, учитывая, что обложение налогом на прибыль организаций по предлагаемому механизму зависит от инвестиционной и дивидендной политики организации, оценить бюджетный эффект в части дополнительного поступления налога на прибыль организаций не представляется возможным", - говорится в документе, который был внесен в правительство в составе бюджетного пакета документов для рассмотрения на заседании во вторник.

Законопроект, в частности, меняет подходы к взиманию НДПИ при добыче товарных руд черных металлов, в частности, железных руд, многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, коксующегося угля, а также калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых, апатитовых и фосфоритовых руд.

Как следует из пояснительной записки, в отношении товарных руд черных металлов, в частности, железных руд, предлагается отказаться от применения рентного коэффициента (Крента) в размере 3,5 и определять налоговую базу по НДПИ исходя из количества добытого полезного ископаемого в натуральном отношении. НДПИ будет исчисляться с учетом фактических котировок на железную руду на мировых рынках; содержания железа в добываемой руде.

"При этом применение понижающих коэффициентов к ставке НДПИ для участников региональных инвестиционных проектов и применения коэффициента, характеризующий применения подземного способа добычи, сохраняется", - говорится в пояснительной записке.

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставку НДПИ в размере 730 руб. за тонну предлагается применять с дополнительными коэффициентами. Они будут зависеть от содержания полезных компонентов в руде (медь, никель, палладий, платина) и их стоимости на мировых рынках.

В части изменения параметров налогообложения угольной отрасли предлагается изменение параметров формулы НДПИ, в части донастройки налогообложения добычи коксующегося угля за счет перехода от фиксированной ставки налога к новому механизму налогообложения. В пояснительной записке уточняется, что новый механизм основан на принципах установления уровня изъятия природной ренты в зависимости от конъюнктуры мировых цен на сырьевые товары (энергоносители), имеющие высокую маржинальную составляющую за счет премиального спроса, рассчитанного исходя из рыночных котировок (цен) за последние 5 - 10 лет. В свою очередь в отношении калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых руд, апатитовых и фосфоритовых руд рентный коэффициент (Крента) предлагается увеличить с 3,5 до 8,75.

Как сообщалось, год назад правительство ввело рентный коэффициент (К-рента) в размере 3,5 к действующей ставке НДПИ на ряд твердых полезных ископаемых, что должно было принести бюджету в 2021 году 52,8 млрд рублей; в 2022 году - 53,5 млрд рублей, в 2023 году - 54,3 млрд рублей.

Тема дополнительных фискальных изъятий у компаний горно-металлургической отраслина фоне благоприятной внешней конъюнктуры активно обсуждается в последние две недели. Прошел целый ряд встреч с участием представителей бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.