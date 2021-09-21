Рост российской экономики в 2021 году составит 4,2%

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 4,2%, сохранило прогноз по росту инвестиций на уровне 4,5%. Ведомство также повысило прогноз по инфляции до 5,8%

21 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ повысило прогноз роста ВВП РФ в 2021г с 3,8% до 4,2%. "С учетом развития ситуации и сентябрьской выплаты повысили оценки ВВП на текущий год до 4,2%", - заявил замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ведомство также сохранило прогноз по росту инвестиций в 2021 году на уровне 4,5%. При этом прогноз на следующий год понижен по сравнению с предыдущим (июльским) прогнозом с 5,3% до 4,8%, следует из слова замминистра. "Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта составляет 4,5% в этом году, 4,8% - в следующем", - сказал Херсонцев.

Замглавы Минэкономразвития также подчеркнул, что ведомство считает критичным "разгон инвестиций" для достижения заявленных показателей по росту экономики.

"Исходим из того, что мы сформировали реалистичный, но напряженный прогноз. 3-процентный рост достижим при реализации всех запланированных мер госполитики, направленных на достижение целевых приоритетов, мероприятий госпрограмм, нацпроектов, стратегических инициатив. Критический момент - это разгон инвестиций, в том числе за счет инвестирования средств ФНБ", - подчеркнул он.

О том, что в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития предусмотрело рост ВВП в текущем году на уровне минимум 4,2%, глава ведомства Максим Решетников заявлял в начале сентября на Московском финансовом форуме. Тогда же он сообщил, что одновременно ведомство понизило прогноз роста экономики на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранило прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

Обновленный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на этот год находится в пределах ожиданий ЦБ, который прогнозирует рост экономики в интервале 4,0-4,5%. В 2022-2024 гг. ЦБ ждет роста ВВП в интервале 2,0-3,0% в год. При этом, глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что ЦБ в октябре может повысить свой прогноз по росту ВВП на 2021 год.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - лишь 2,4%.

Херсонцев также сообщил, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году до 5,8% с 5,0%, прогнозные показатели в 4,0% в 2022-2024 гг. оставило без изменений. "Инфляцию в базовом варианте по итогам декабря ожидаем на уровне 5,8%, на среднесрочном горизонте ожидаем на уровне 4% в год", - сказал замминистра, комментируя уточнённый прогноз Минэкономразвития.

Предыдущий июльский прогноз Минэкономразвития предполагал инфляцию в РФ в 2021 году на уровне 5,0%, в 2022-2024 годах - 4,0% в год.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 13 сентября составила 4,79%. Из данных Росстата также следует, что годовая инфляция в РФ на 13 сентября ускорилась до 6,84% с 6,74% на 6 сентября и 6,68% на конец августа.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 5,7-6,2%, на 2022 год - 4-4,5%, на 2023 - 4,0%, на 2024 год - 4,0%.

Кроме того, Минэкономразвития уточнило прогноз по среднегодовому курсу рубля к доллару на 2021 год. По словам Херсонцева, обновленной редакции макропрогноза он составляет 73,6 рубля за доллар. В прежней версии макропрогноза среднегодовой курс рубля в 2021 году оценивался на уровне 72,8 руб./$1.