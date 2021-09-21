Россияне активизировались на европейских рынках недвижимости

21 сентября. FINMARKET.RU - Количество запросов российских инвесторы с состоянием более $30 млн на приобретение коммерческой и жилой недвижимости в Испании для оформления вида на жительство (ВНЖ) в сентябре выросло на 20% относительно 2019 года. Такие данные в своем исследовании приводит Knight Frank, пишет "Коммерсант" . О росте спроса на«для переезда» в Португалии, Черногории, Греции и на Кипре говорит и главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин. «На рынок возвращаются те, кто планировал сделки в конце 2019 — начале 2020 года, а затем вынужденно отложил их»,— отмечает он. Представитель Henley & Partners Полина Кулешова отмечает, что активность российских покупателей сейчас значительно выше уровня до пандемии COVID-19.

Возросший интерес Кулешова помимо реализации отложенного спроса связывает с сокращением предложения. В частности, по словам эксперта, заметно вырос интерес к Черногории, где паспортная программа по предоставлению гражданства за инвестицию 350 тыс. евро в недвижимость завершится в конце года, а также к Португалии, где условия подобной программы планируется пересмотреть.

На этом фоне закрытые границы продолжают оказывать существенное влияние: по итогам января—августа этого года активность покупателей была на 3,5% ниже показателя 2019 года. Зато совсем другая картина сейчас наблюдается по странам, куда можно свободно приехать. Березин отмечает, что Турция, Кипр и Болгария пользуются особым спросом, а интерес к ОАЭ вырос в два раза относительно двухлетней давности. На этом фоне эксперт ждет кратного увеличения числа сделок после открытия границ.