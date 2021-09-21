Число ресторанов в Москве выросло несмотря на пандемию

21 сентября. FINMARKET.RU - В 2020 г. количество ресторанов, баров и кафе в столице увеличилось на 9,2% по сравнению с предыдущим годом – до 10 916 точек. Росстат подсчитывает количество заведений на основе данных, предоставленных муниципалитетами, пояснил представитель ведомства. "Муниципалитеты, как правило, ведут реестр объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, в который вносится вся информация, включая площадь торгового зала и количество посадочных мест", – отметил собеседник "Ведомостей"

В целом по России ведомство также фиксирует рост: за отчетный период количество баров, ресторанов и кафе увеличилось на 1,9% до 89 735 точек. Однако рост связан с изменением в подсчетах. До 2020 г. Росстат не включал в статистику по ресторанной отрасли данные по Санкт-Петербургу и Севастополю. Если сравнивать сопоставимые данные, т. е. без учета Санкт-Петербурга и Севастополя, то по итогам прошлого года количество ресторанов, баров и кафе в целом по стране снизилось на 1% до 87 174 точек.

Данные статистики по росту количества кафе, баров и ресторанов в Москве могут быть объяснены тем, что рестораторы во время пандемии меняли свои классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД) для получения государственной поддержки, считает общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов. . В прошлом году ресторанную отрасль признали наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса, и городские и федеральные власти приняли ряд законодательных актов, по которым сфера общественного питания могла получить господдержку.

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает, что рост количества объектов, по данным Росстата, может быть также связан с тем, что методика не содержит эффективного механизма фиксации прекращения работы объектов. "Поэтому часть объектов, которые фактически уже не работают, числились как работающие", – сказал он.