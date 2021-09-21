Банки на 90% использовали средства на льготную ипотеку

21 сентября. FINMARKET.RU - Доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку квартир в новостройках устойчиво превышает 80%, сказал "Известиям" директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов.

"В рамках программы "Льготной ипотеки по ставке не более 7%" кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. ДОМ.РФ является оператором данной программы и ведет ее реализацию, мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям", - рассказал он.

Льготнаяна новостройки под 6,5% была запущена в середине апреля 2020 года в качестве антикризисной меры. С 1 июля 2021-го власти продлили программу еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5% до 7%, предельную сумму займа установили на уровне 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит кредита составлял 12 млн рублей, в остальных субъектах — 6 млн.

Общий лимит финансирования по программе льготной ипотеки на новостройки составляет 2,08 трлн рублей. То есть за 17 месяцев действия меры выбрано 90% средств на нее, и на 9,5 месяца до 1 июля 2022 года осталась десятая часть.

После изменения условий программы выдачи кредитов по ней сократились, отметил Насонов. Пока что среди россиян растет интерес к другой льготной программе - семейной ипотеке под 6% на новостройки, рассказал Насонов. Она была расширена с 1 июля - теперь программой могут воспользоваться семьи, в которых после 1 января 2018 года родился один ребенок (раньше условием было наличие двух детей). В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях в рамках программы можно взять кредит с максимальным лимитом в 12 млн рублей, в остальных регионах - в 6 млн. Выдача кредитов по семейной ипотеке после расширения выросла на 34% по сравнению с показателями августа прошлого года, сообщил "Известиям" Насонов.

Впрочем, интерес к ипотеке еще остается высоким, рассказали участники рынка недвижимости. Поэтому, возможно, лимит финансирования этой меры нужно будет еще увеличить, полагают девелоперы и банкиры.