Бизнес просит правительство ускорить введение экосбора

20 сентября. FINMARKET.RU - Попытку перенести вступление в силу расширенной ответственности производителей (РОП) с 1 января 2022 года на 2024 год назвали саботажам решений руководства страны в ассоциации переработчитков лома и отходов металла "Руслом.ком" в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет "Российская газета"

Новая концепция расширенной ответственности производителей и импортеров была утверждена рабочей группой под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко в декабре 2020 года. Она предполагает, что с 1 января 2022 года компании будут отвечать за утилизацию упаковки всей выпущенной или ввезенной страну продукции. Это можно делать самостоятельно, заключать контракты с подрядчиками или платить государству экологический сбор, сумма которого будет вдвое выше себестоимости самостоятельной утилизации.

Однако против законопроекта, вводящего все эти новации, выступают Минпромторг, Минсельхоз и еще ряд ведомств.

Согласно нацпроекту "Экология", объем мусора, отправляемого на полигоны, необходимо сократить вдвое и перейти к сортировке всех отходов к 2030 году. Это возможно лишь при условии перехода к экономике замкнутого цикла, когда все изделия, которые только можно, будут использовать повторно, уверены эксперты отрасли.

"Переход к экономике замкнутого цикла предполагает финансирование создания мощностей по утилизации, что может быть сделано за счет привлекаемой в рамках механизма расширенной РОП средств экологического сбора, - указал в своем обращении глава комитета ассоциации "Руслом.ком" Александр Шаруда. - Цель взимания экологического сбора - не сбор денег сам по себе, а обеспечение создания инфраструктуры по обращению с отходами".

А при переносе срока вступления РОП в силу на 2 года, утилизаторы не получат финансирования на развитие своей инфраструктуры, доля сортируемого и перерабатываемого мусора останется прежней, полигоны будут и дальше заполнятся отходами, которые вполне можно было бы использовать как вторичные материальные ресурсы, объясняет в своем обращении Шаруда.

утилизаторов металлолома стало уже четвертым подобным воззванием к властям. До них свои письма уже направили "Лига переработчиков макулатуры", ассоциация утилизаторов "Клевер" и "СтеклоСоюз", занимающийся пустыми банками и бутылками. Среди прочего, там было указано, что из-за промедлений с внедрением РОП с 2015 года и по настоящий момент Россия потеряла как минимум 275 млрд рублей - столько стоили бы вторичные материалы, которые вместо повторного использования за этот период были отправлены на захоронение.

По мнению Шаруды, сейчас идет попытка саботажа решения властей. В своем обращении он призвал премьер-министра уделить проблеме отходов особое внимание и взять проведение реформы в внедрения расширенной ответственности производителей под свой контроль.