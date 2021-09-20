За подделку стройматериалов предлагают сажать

20 сентября. FINMARKET.RU - В России хотят ввести уголовное и административноеза производство и продажу строительного фальсификата, пишут "Известия" . С такими предложениями выступил общественный совет при Минстрое.

Сегодня в России существенно отличается нормативно-правовое регулирование в области оборота контрафакта и фальсификата, сказал "Известиям" эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, зампред общественного совета Росстандарта, гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко. Универсальное понятие контрафактной продукции (подделки под чужим брендом) закреплено в Гражданском кодексе. Общее же понятие фальсифицированной промышленной продукции в действующем законодательстве сегодня отсутствует, пояснил он.

Из-за этого, по словам Ткаченко, не применяются административные и уголовные санкции за производство и поставку фальсификата, то есть, по сути, нет госполитики по противодействию его производству и распространению.

Как отметил председатель комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов и технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое, президент ГК "Основа" Александр Ручьев,вводит в заблуждение потребителя и может обладать непредсказуемыми свойствами, а это прямая угроза потребителям и обществу в целом. "Поэтому мы выступили с инициативой закрепить определение на законодательном уровне", - сказал Ручьев "Известиям".

В частности, общественный совет при Минстрое предлагает внести в 184-ФЗ понятие "фальсифицированная промышленная продукция", в КоАП РФ и УК РФ ввести наказание за ее производство и распространение. Инициатива направлена в Минстрой. Речь идет о российских и иностранных производителях и поставщиках.

По данным комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий при общественном совете Минстроя, в электротехнической отрасли доля продукции ненадлежащего качества составляет более 50%, в сегменте сухих строительных смесей - 30-40%, герметиков - 35-40%. В целом доля фальсификата на строительном рынке страны сегодня составляет около 25%, отметил Ткаченко.

Практика показывает, что в половине случаев причинами пожаров, аварий в строительной отрасли, обрушений зданий являются именно некачественные стройматериалы и комплектующие, сказал управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Крайне актуальна проблема фальсификата и для сферы ЖКХ, и прежде всего это касается замены труб с высоким износом и рынка приборов учета, сказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.