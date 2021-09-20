Страсти по гречке

20 сентября. FINMARKET.RU - По данным Росстата, за неделю с с 7 по 13 сентября гречка подорожала на 0,2%, две предыдущие недели цены, хоть незначительно, но снижались.

Минсельхоз исключает дефицит гречки в

"Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Министерство напоминает, что в этом году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. га. По данным на 16 сентября, убрано около 30% площадей. Объемы производства покрывают спрос предприятий переработки, что позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка, уточняется в сообщении.

На 15 сентября цены производителей на гречиху за неделю показали нулевую динамику, за месяц они снизились на 0,9%. Стоимость гречневой крупы за неделю снизилась на 0,9% (выросла 0,7% за месяц).

Минсельхоз напомнил, что до 31 августа, до начала активной фазы уборки урожая, действовал запрет на экспорт гречки и гречихи. "Данная мера позволила сохранить достаточные объемы сырья и конечной продукции на внутреннем рынке, а также избежать резких ценовых колебаний", - констатирует ведомство.