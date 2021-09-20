Агрегаторам предложено позаботиться об исполнителях услуг

20 сентября. FINMARKET.RU - Традиционные подходы к регулированию трудовых отношений становятся неэффективными в условиях роста платформенной занятости и требуют пересмотра, следует из исследования Центра изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства Финансового университета при правительстве. При платформенной занятости цифровые платформы (агрегаторы, онлайн-сервисы) выступают посредниками между потребителями и работниками (исполнителями или поставщиками услуг - таксистами, курьерами, репетиторами и так далее), напоминает "Коммерсант" . При этом платформа не выступает работодателем в традиционном понимании.

Авторы исследования указывают, что такие кадры не могут быть причислены к категории наемных работников, так как они более самостоятельны в выборе места работы, графика, количества исполненных задач или заказов. При этом они не могут выступать как независимые подрядчики, поскольку зависят от условий работы платформы (например, от ее процента от суммы заказа).

По мнению авторов доклада, наиболее перспективна в этой сфере модель устойчивого партнерства или "зависимых подрядчиков" - она станет промежуточной формой трудовых отношений между работой по найму и фрилансом.

Концепция устойчивого партнерства предполагает, что работники платформенных компаний в российской действительности формально остаются самозанятыми, но могут рассчитывать на получение соцгарантий со стороны работодателя - от онлайн-платформы.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков предложил проработать регулирование платформенной занятости Международной организации труда, предусмотрев для нестандартных форм занятости социальные гарантии.