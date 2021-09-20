Рассчитаться с кредиторами АСВ помогут владельцы рухнувших банков

20 сентября. FINMARKET.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) меняет подходы работы с владельцами рухнувших банков: им предлагают сотрудничать и рассчитаться с кредиторами, а взамен - не получить иск об убытках. Об этом "Ведомостям" рассказал первый заместитель гендиректораАндрей Мельников.

Новый формат работы Мельников объяснил тем, что в АСВпоступают сейчас в основном с сохранившимися активами. Как только агентство становится конкурсным управляющим или даже раньше, то старается вступить в переговоры с бенефициарами, объяснил он. Агентство, по словам Мельникова, сообщает им размер "дыры" в банке и рассказывает, какие есть пути и как можно "подключиться" к расчетам с кредиторами: найти средства, отозвать часть требований, выкупить активы, провести работу с должниками, которых они знают.

С начала года под управление АСВ перешел 21 банк, у которого лицензия либо отозвана, либо аннулирована - это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. В 15 из них АСВ надеется полностью погасить требования кредиторов благодаря сотрудничеству с собственниками, говорит Мельников.

Всего же процедуры принудительной ликвидации сейчас идут в отношении 25 банков, банкротство, где агентство - конкурсный управляющий, - в 324. Такая разница в цифрах объясняется тем, что в большинстве банков с отозванной лицензией активов не хватает на покрытие обязательств перед кредиторами. АСВ получает банк с "дырой" в балансе и начинает его банкротить, оспаривать ряд сделок, взыскивать активы, чтобы вернуть средства в конкурсную массу. Поэтому процедуры принудительной ликвидации короче - ее средний срок составляет год и семь месяцев, тогда как конкурсного производства - 5 лет, следует из отчета АСВ за 1-е полугодие.