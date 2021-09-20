Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд руб.

20 сентября. FINMARKET.RU - Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом "Известиям" рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов.

По его словам, за первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений, из них по 5 тыс. инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершена уже в отношении 2,5 тыс. граждан - это те, кто подал заявление в числе первых, уточнил Торосов. Что касается остальных, то еще не прошел полугодовой срок, по истечении которого заявитель будет признан освобожденным от обязательств согласно представленному им списку долгов, рассказал замминистра.

" Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет", - сказал Илья Торосов.

С 1 сентября 2020 г. гражданин с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. руб. включительно может бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве.

Сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал "Госуслуги". В Минэкономразвития разработали соответствующий законопроект, в котором предложено внести ряд изменений в механизм внесудебного банкротства, в том числе скорректировать сумму долга до 1 млн рублей. Основное обязательство, например, по кредитам, остается в прежнем диапазоне - 50-500 тыс. руб., остальную часть составит налоговая задолженность граждан.

В пресс-службе Минэкономразвития не уточнили основную причину отказа по 7 тыс. поступивших заявлений. Ранее в министерстве их связывали с отсутствием у граждан оконченного исполнительного производства на руках или несоблюдением других требований процедуры.

В крупных кредитных организациях "Известиям" сказали, что пока не фиксируют большого количества внесудебных банкротств среди своих клиентов.

По актуальным данным ОКБ, на начало августа т.г. просроченная на 3 месяца и более задолженность в диапазоне от 50 до 500 тыс. руб. есть у 3,4 млн человек. Их суммарный долг равен 630 млрд руб. Годом ранее показатели составляли 3,8 млн и 706 млрд соответственно.