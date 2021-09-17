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17 сентября 2021 года 09:52
Определены услуги, за которые можно получить вычет "на спорт"
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
17 сентября. FINMARKET.RU - Правительство определило перечень услуг, при оплате которых граждане с 2022 года смогут получать "спортивный" налоговый вычет. Такой механизм позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года налог на доходы физлиц (НДФЛ, 13% от суммы доходов). Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально значимых расходов российских граждан, пишет "Российская газета". В списке - физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, - 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тысячи рублей (13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей). Заявить "спортивный" вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году. Претендовать на этот вычет плательщик может как в отношении себя, так и на несовершеннолетних детей (усыновленных и подопечных тоже). До этого в Налоговом кодексе были предусмотрены пять социальных налоговых вычетов по НДФЛ: по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть трудовой пенсии. Доказательством занятия спортом станут копия договора на оказание услуг и чек.
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