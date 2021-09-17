.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВТБ в конце этого - начале следующего года планирует закрыть сделку по размещению ипотечных облигаций с гарантией ДОМ.РФ
17 сентября 2021 года 09:35
В Госдуме поддержали штрафы за завышение цен гостиницами
|0
Зураб Джавахадзе/ТАСС
17 сентября. FINMARKET.RU - Собственников гостиниц, расположенных в крупных городах, предлагают штрафовать за кратный рост цен на проживание во время особо значимых мероприятий. Законопроект ФАС "О внесении изменений в КоАП" готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Как сообщил "Известиям" глава комитета Борис Пайкин, с завышением цен сталкивались и депутаты, и сенаторы. Инициативу также одобряют во всех фракциях Госдумы. Документом предлагается ввести норму о запрете превышения предельной цены на гостиничные услуги в городах федерального значения и муниципальных образованиях, в которых федеральными законами, актами президента РФ будут организовываться и проводиться особо значимые мероприятия. В этом случае стоимость проживания должна будет рассчитываться по методике, утвержденной правительством. Также ФАС предлагает обязать владельцев гостиниц информировать граждан о предельной цене номеров в помещениях или на своих интернет-сайтах. В случае завышения цены должностные лица могут быть наказаны штрафами от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели и юрлица - в двукратном размере излишне полученной выручки. Если постояльцы не смогут найти информацию о стоимости услуг, то должностных лиц предлагается штрафовать на суммы от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. "Вопрос резкого роста цен на услуги гостиничного размещения в период проведения особо значимых международных мероприятий поднимается ежегодно. В федеральные органы исполнительной власти поступают многочисленные обращения и жалобы от граждан на резкий рост цен", - объясняет необходимость новых норм ФАС в пояснительной записке к документу. В ней уточняется, что антимонопольное регулирование неэффективно с учетом низкой концентрации рынка гостиничных услуг, отсутствия доминирующих хозяйствующих субъектов и признаков картельного поведения участников. Поэтому влиять мерами антимонопольного реагирования на снижение цен не представляется возможным, считают в ведомстве. В настоящее время, согласно законодательству, действие новых норм может коснуться только трех городов России: Санкт-Петербурга, Сочи и Владивостока и только в период международных мероприятий. Представители бизнеса считают, что инициативу ФАС необходимо обсуждать. По их мнению, рост цен в разы объективно несправедлив, но совсем не повышать их отельеры тоже не могут.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.