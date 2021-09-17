Компаний с иностранным участием становится меньше

17 сентября. FINMARKET.RU - Число компаний с иностранным участием в России с августа 2018 года по настоящее время сократилось на 40% — с 47,1 тыс. до 28,4 тыс., подсчитали аналитики СКБ "Контур". При этом общее число юрлиц в РФ за это время уменьшилось лишь на 22% — с 3,9 млн до 3,03 млн (во многом это сокращение объясняется чисткой реестра от «мертвых» организаций, не сдающих налоговой отчетности), пишет "Коммерсант"

По мнению аналитиков, снижение же доли иностранного участия в российском бизнесе может свидетельствовать как об оттоке иностранного капитала из страны, так и о сокращении числа компаний-учредителей, зарегистрированных в офшорных зонах.

Кроме того, как отмечает руководитель проекта API "Контур.Фокуса" Елена Катаева, на долю иностранного присутствия повлияли санкции и урезание крупными компаниями своих инвестиционных программы из-за пандемии. "При этом нельзя утверждать, что зарубежных инвесторов не осталось. Большая часть иностранных партнеров, давно работающих с Россией, расценивают бизнес-риски как умеренные. Что касается самой привлекательной отрасли, то ею по-прежнему остается сырьевой сектор — добыча нефти, газа, угля",— говорит эксперт.

Существенное сокращение иностранного присутствия в российском бизнесе в значительной степени может быть связано с изменением схем оптимизации налогообложения — статистика внешнего сектора ЦБ показывает замедление оттока прямых инвестиций за границу с $31,4 млрд по итогам 2018 года до $21,9 млрд в 2019-м и $5,7 млрд в 2020 году (входящие прямые инвестиции при этом составляли $8,8 млрд, $32 млрд и $9,2 млрд соответственно).