Минфин и Минэк разошлись во взглядах на стимулы зеленого финансирования

17 сентября. FINMARKET.RU - Правительство обсуждает с Центральным банком льготы для стимулирования ESG-финансирования в России в рамках таксономии зеленых проектов (критерии отнесения проектов к этой категории). Власти планируют запуск рынка зеленого финансирования на горизонте трех лет и для этого необходима господдержка, рассказал "Ведомостям" замминистра экономического развития Илья Торосов.

В мае Минэкономразвития подготовило проект постановления, которым утверждается пакет документов для запуска в России проектов устойчивого развития и инструментов их финансирования.

По словам Торосова, для стимулирования ESG-финансирования обсуждаются следующие льготы: смягчение регулирования ЦБ, обнуление налоговой ставки к доходам зеленых облигаций на три года (сейчас доход по купонам всех облигаций облагается по ставке 13%), фактическое возмещение за верификацию зеленых проектов до 1 млн руб. По словам Торосова, в правительстве не все поддерживают предложенный подход: есть мнение, что во всем мире зеленоеразвивается без поддержки государства. Планируется, что решение по льготам будет принято до конца года.

Представитель ЦБ сообщил "Ведомостям", что дорожная карта с мерами стимулирования ESG-финансирования находится в процессе обсуждения. "Ключевой в данном контексте является позиция Минфина. Банк России поддерживает позицию Минэкономразвития, что на начальном этапе запуска рынка финансирования устойчивого развития государство должно показать свою заинтересованность в создании и развитии такого рынка", - подчеркнул собеседник издания. По оценке Банка России, в большом количестве стран применяются меры государственной поддержки, которые приносят ощутимые результаты.

Развитие ESG-финансирования само по себе не нуждается в стимулировании, считает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Об этом он заявил в ходе круглого стола "ESG-банкинг: сегодня и завтра" на XVIII Международном банковском форуме, в котором также принимали участие представители ЦБ, Минэкономразвития и банков.

"Я не говорю, что государство не будет стимулировать, потому что с точки зрения государственной политики мы видим ценность, какие-то меры стимулирования разрабатываются", – отметил он. По словам Чебескова, России может понадобиться более комплексный подход в случае ускоренного энергоперехода. "И в этой связи нам не избежать такой системы, как торговля углеродными единицами, которая будет самым рыночным механизмом перераспределения стимулов", – добавил он.