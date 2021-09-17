Правила валютного контроля могут смягчить

17 сентября. FINMARKET.RU - Банк России предложил смягчить правила валютного контроля за операциями с наличными. Предлагаемые Центробанком изменения касаются деятельности юрлиц-резидентов, участвующих в международных выставках и осуществляющих продажу выставочных образцов ювелирных изделий, отмечается в пояснительной записке к проекту указания регулятора. Под новое законодательство подпадут выставки, которые проводятся в странах-участницах Организации экономического сотрудничества (38 государств), а также Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (37 стран), пишут "Известия"

Проект указания предусматривает, что пороговое значение суммы обязательств по экспортному контракту, при которой требуется его постановка на учет в уполномоченном банке, увеличится с 6 млн до 10 млн рублей. Помимо этого, резиденты могут освободить от обязанности представлять документы, связанные с проведением валютных операций по договорам с нерезидентами, если сумма обязательств в эквиваленте составляет менее 600 тыс. (ранее - 200 тыс. рублей).

Проект направлен на создание благоприятных условий для деятельности российских экспортеров, заявили "Известиям" в ЦБ. Там пояснили, что рассматриваемые предложения по либерализации законодательства были сформулированы по результатам комплексного анализа действующих требований валютного контроля, а также возможных шагов по снижению нагрузки на бизнес. Сейчас проект нормативного акта проходит межведомственное согласование и об окончательном наборе мер говорить пока преждевременно, подчеркнули в Банке России.

Предлагаемые изменения могут быть приняты в 4-м квартале 2021 года, знают в банке "Зенит". Норма может вступить в силу с 1 января 2022 года.

Новшества снизят нагрузку на банки и бизнес, однако усложнятза нарушением валютного законодательства, пояснили в банках. Мера вписывается в тенденцию либерализации этой сферы правоотношений, полагают эксперты