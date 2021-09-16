Эксперты не исключают повышение цен на чай

16 сентября. FINMARKET.RU - В России снижаетсячая. Покупатели переходят на, травяные чаи, иван-чай. Пить чистыйперестало быть модным. А в этом году потребление может снизиться еще на фоне роста цен, пишет "Российская газета"

По данным NielsenIQ, продажи чая с августа прошлого года по июль 2021 года снизились в натуральном выражении на 6,5%. В течение последних 5 лет импорт чая в Россию сократился на 8% - со 164,4 тыс. тонн в 2016 году до 151,4 тыс. тонн в 2020 году, говорит руководитель проектов компании "НЭО Центр" Анастасия Сысоева. В 1-м полугодии этого года в Россию ввезено 77,4 тыс. тонн чая, что на 3 тыс. тонн больше, чем за тот же период 2020 года. Но к концу года поставки могут снизиться, говорит гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

По его словам, чайных продуктов россияне пьют примерно столько же, сколько и раньше, но в последние 2-3 года падает потребление именно чистого чая. Потребление кофе в России, наоборот, растет и уже пару лет примерно на 40 тыс. тонн выше, чем чая.

В этом году в разы подорожал фрахт, что неизбежно отразится на цене товара. Если раньше за контейнер в 20 тонн импортеры платили $2,5-3 тыс., то сейчас из Китая доставка морем может обойтись в $18 тыс.

Кофе растет в цене, но его в России на протяжении последних десяти лет пьют все больше. А вот повышение цен на чай на фоне его ослабевающей популярности может еще снизить его продажи, считает эксперт. При этом заместить импорт чаем собственного производства при всем желании не удастся.

По данным Росстата, средняя цена черного чая за 2020 год на фоне ослабления рубля выросла на 10% - до 911 руб. за кг.