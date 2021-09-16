Критерии включения ПО в единый реестр снова меняются

16 сентября. FINMARKET.RU -переработало правила включения продуктов вотечественного программного обеспечения (ПО): в новой версии разработчикам разрешили привлекать внештатных специалистов для техподдержки и модификации софта. Новую версию министерство 6 сентября направило на согласование в Минэкономразвития, пишет "Коммерсант"

Согласно проекту, министерство отказалось от идеи обязать разработчиков держать в штате программистов, которые осуществляют техподдержку, гарантийное обслуживание и модернизацию программного обеспечения.

Также в новой версии документа детализировано действующее с 2019 года требование о том, что поддержку, обслуживание и модернизациюдолжны осуществлять компании без преобладающего иностранного участия. Ужесточился и перечень документов для включения в единый реестр российских программ - в частности, разработчикам нужно будет предоставлять документальные подтверждения того, что исходники кода ПО расположены на территории

Как сообщили "Ъ" в Минцифры, изменения в формулировке внесены в соответствии с замечаниями, поступившими по итогам рассмотрения проекта постановления рабочей группой по "регуляторной гильотине" в Аналитическом центре при правительстве.