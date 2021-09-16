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16 сентября 2021 года 09:27
Критерии включения ПО в единый реестр снова меняются
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YAY/TACC
16 сентября. FINMARKET.RU - Минцифры переработало правила включения продуктов в реестр отечественного программного обеспечения (ПО): в новой версии разработчикам разрешили привлекать внештатных специалистов для техподдержки и модификации софта. Новую версию министерство 6 сентября направило на согласование в Минэкономразвития, пишет "Коммерсант". Согласно проекту, министерство отказалось от идеи обязать разработчиков держать в штате программистов, которые осуществляют техподдержку, гарантийное обслуживание и модернизацию программного обеспечения. Также в новой версии документа детализировано действующее с 2019 года требование о том, что поддержку, обслуживание и модернизацию ПО должны осуществлять компании без преобладающего иностранного участия. Ужесточился и перечень документов для включения в единый реестр российских программ - в частности, разработчикам нужно будет предоставлять документальные подтверждения того, что исходники кода ПО расположены на территории РФ. Как сообщили "Ъ" в Минцифры, изменения в формулировке внесены в соответствии с замечаниями, поступившими по итогам рассмотрения проекта постановления рабочей группой по "регуляторной гильотине" в Аналитическом центре при правительстве.
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