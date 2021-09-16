ФТС: за год объем контрабандного кэша вырос в 10 раз

16 сентября. FINMARKET.RU - Объем незаконного перемещения наличных денег за год резко увеличился, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Так, в январе-августе выявлено незаконное перемещение денежных средств на сумму 1,4 млрд рублей, сообщили "Известиям" . Это в 10 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, тогда было 131 млн.

По итогам 8 месяцев по фактам контрабанды таможенными органами возбуждено 65 уголовных дел против 49 в прошлом году, отметил представитель службы.

"В основном контрабандный провоз наличной валюты наблюдается через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно. Также фиксируется перемещение денежных инструментов, в частности дорожных чеков", - уточнил представитель ФТС, добавив, что в службе в целом наблюдают общее изменение объемов перемещения денег в связи с распространением COVID-19.

Как пояснили в ФТС, причиной столь резкого увеличения объема незаконно перемещенных денег стало выявление в 1-м полугодии южной таможней деятельности группы лиц, вывозившей наличку в Турцию на протяжении долгого времени.

Опрошенные "Известиями" эксперты отметили, что на увеличение незаконной перевозки валюты также может влиять рост доли наличных в кошельках граждан, неопределенность из-за пандемии, цифровизация банковского сектора и эффективность контролирующих органов.

В Евразийской экономической комиссии "Известиям" сказали, что у них нет статистического учета перемещенных через таможенную границу наличных денег и они не получают информацию от таможенных органов государств - членов ЕАЭС об их незаконной перевозке.