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16 сентября 2021 года 09:03
ФТС: за год объем контрабандного кэша вырос в 10 раз
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
16 сентября. FINMARKET.RU - Объем незаконного перемещения наличных денег за год резко увеличился, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Так, в январе-августе выявлено незаконное перемещение денежных средств на сумму 1,4 млрд рублей, сообщили "Известиям" в ФТС. Это в 10 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, тогда было 131 млн. По итогам 8 месяцев по фактам контрабанды таможенными органами возбуждено 65 уголовных дел против 49 в прошлом году, отметил представитель службы. "В основном контрабандный провоз наличной валюты наблюдается через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно. Также фиксируется перемещение денежных инструментов, в частности дорожных чеков", - уточнил представитель ФТС, добавив, что в службе в целом наблюдают общее изменение объемов перемещения денег в связи с распространением COVID-19. Как пояснили в ФТС, причиной столь резкого увеличения объема незаконно перемещенных денег стало выявление в 1-м полугодии южной таможней деятельности группы лиц, вывозившей наличку в Турцию на протяжении долгого времени. Опрошенные "Известиями" эксперты отметили, что на увеличение незаконной перевозки валюты также может влиять рост доли наличных в кошельках граждан, неопределенность из-за пандемии, цифровизация банковского сектора и эффективность контролирующих органов. В Евразийской экономической комиссии "Известиям" сказали, что у них нет статистического учета перемещенных через таможенную границу наличных денег и они не получают информацию от таможенных органов государств - членов ЕАЭС об их незаконной перевозке.
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Ключевые слова: РФ, ФТС, деньги, контрабанда
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