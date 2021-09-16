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16 сентября 2021 года 08:35
Увеличения количества процедур банкротства по окончании моратория не произошло
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YAY/TACC
16 сентября. FINMARKET.RU - Прогнозы о волне банкротств после окончания моратория не сбылись - статистика доказывает эффективность этой меры поддержки, заявил "Ведомостям" замминистра экономического развития Илья Торосов. После восстановления экономической активности произошел небольшой рост банкротств, но сравнение более сопоставимых данных 2021 и 2019 гг. доказывает, что увеличения количества процедур банкротства не произошло, отметил замминистра. Во время первого этапа моратория от него отказалось немногим менее 900 организаций и ИП, после продления - почти вполовину меньше, отметил Торосов. "Было важно соблюсти баланс - "не передержать" мораторий, так как он также влияет и на контрагентов подмораторных организаций, которые могли недополучать удовлетворение своих требований во время моратория", - подчеркнул он. Ранее Банк России также положительно оценил эффект этой меры поддержки. Мораторий на банкротства не только сыграл роль буфера, но и дал компаниям "полосу разгона" после снятия основной части ограничений, отмечается в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике: "Введение моратория позволило в значительной мере сдержать волну банкротств в корпоративном секторе российской экономики в период действия противоэпидемических ограничений, в первую очередь режима самоизоляции". Между тем многие эксперты прогнозировали волну банкротств сразу по окончании моратория. По их мнению, мера была введена за счет кредиторов и создала риск "эффекта домино" - неплатежеспособные компании могли "утянуть в банкротство" кредиторов.
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Ключевые слова: Россия, банкротства, мораторий
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