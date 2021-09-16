Увеличения количества процедур банкротства по окончании моратория не произошло

16 сентября. FINMARKET.RU - Прогнозы о волне банкротств после окончания моратория не сбылись - статистика доказывает эффективность этой меры поддержки, заявил "Ведомостям" замминистра экономического развития Илья Торосов. После восстановления экономической активности произошел небольшой рост банкротств, но сравнение более сопоставимых данных 2021 и 2019 гг. доказывает, что увеличения количества процедурне произошло, отметил замминистра.

Во время первого этапа моратория от него отказалось немногим менее 900 организаций и ИП, после продления - почти вполовину меньше, отметил Торосов. "Было важно соблюсти баланс - "не передержать", так как он также влияет и на контрагентов подмораторных организаций, которые могли недополучать удовлетворение своих требований во время моратория", - подчеркнул он.

Ранее Банк России также положительно оценил эффект этой меры поддержки. Мораторий на банкротства не только сыграл роль буфера, но и дал компаниям "полосу разгона" после снятия основной части ограничений, отмечается в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике: "Введение моратория позволило в значительной мере сдержать волну банкротств в корпоративном секторе российской экономики в период действия противоэпидемических ограничений, в первую очередь режима самоизоляции".

Между тем многие эксперты прогнозировали волну банкротств сразу по окончании моратория. По их мнению, мера была введена за счет кредиторов и создала риск "эффекта домино" - неплатежеспособные компании могли "утянуть в банкротство" кредиторов.