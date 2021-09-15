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15 сентября 2021 года 10:40
Исполнителям госзаказа придется обосновывать свои расходы
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Артем Геодакян/ТАСС
15 сентября. FINMARKET.RU - Федеральное казначейство (ФК) для повышения эффективности бюджетных расходов предлагает пересмотреть подход к ценообразованию в госзаказе, внедрив в него механизм экономического обоснования конечной цены контракта. Проект концепции определения экономического обоснования цен госконтрактов в начале сентября был разослан ведомствам на согласование, пишет "Коммерсант". В казначействе надеются, что предусмотренные меры повысят эффективность бюджетных расходов. Злоупотребления поставщиков с необоснованным завышением цен госконтрактов в казначействе рассчитывают за счет требования по раскрытию данных о структуре цены контрактов. Для этого предлагается ввести эталонную расходную декларацию - перечень укрупненных показателей в составе цены, отнесенных на себестоимость. При конкурентных закупках в декларацию должны войти данные об оплате труда, взносах в соцфонд, налогах и сборах, затратах на закупки товаров и услуг у сторонних организаций. При закупках у единственного поставщика декларация пополнится данными о прибыли, расходах на сырье и закупку основных средств, а также о накладных расходах. Для ряда отраслей (например, строительство, связь, НИОКР) документ разрешает применять и собственные показатели раскрытия цены при условии их достаточности. Получение данных о ценообразовании необходимо для постепенного перехода к регулированию предельного уровня доходности контрактов и соглашений о субсидиях. Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что новый инструмент улучшит налоговую дисциплину и предотвратит нарушения (например, возврат НДС при закупках товаров с завышенной стоимостью за счет субсидий). Кроме того, раскрытие данных позволит контролировать размер зарплат при исполнении госконтракта - на уровне не ниже среднего по отрасли.
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Ключевые слова: РФ, госзаказ, цены, обоснование, казначейство
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