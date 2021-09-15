Площадь квартир в российских новостройках заметно снизилась

15 сентября. FINMARKET.RU - За прошедший год в большинстве крупных городов России сократилась средняяквартир в новостройках. В Москве показатель уменьшился на 13,9%, в Санкт-Петербурге - на 7,3%, в Краснодаре - 18,2%, в Екатеринбурге и Тюмени - на 12%, в Омске - на 5,3%, в Новосибирске - на 2,9%, рассказал "Известиям" руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

По данным "Метриума", в Москве средняя площадь первичных квартир массового сегмента в августе т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. стала меньше на 10,2%, сократившись с 56,8 кв. м до 51.

"Подобная тенденция обусловлена смещением спроса в сторону более компактных лотов, так как подобный формат более доступен для широкой массы покупателей и связан с динамикой благосостояния", - высказала мнение партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Перераспределение спроса в сторону студий и однокомнатных квартир зафиксировали и в "Авито Недвижимости". По итогам 2-го квартала этого года более половины всех запросов на сервисе приходилось именно на сравнительно небольшие объекты, сказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости компании Дмитрий Алексеев.

Как отметила главный эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина, девелоперам проектирование и вывод в реализацию квартир меньших площадей позволяет продавать квадратные метры дороже. Чем больше квадратных метров в квартире, тем меньше стоимость каждого, и наоборот, в студиях и однокомнатных квартирах самая высокая цена "квадрата", пояснила она.

Уменьшение средней площади квартир в московских новостройках наблюдается на протяжении последних 5-7 лет, сказал партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

"В последние 5 лет покупатели квартир в Москве стали отдавать предпочтение функциональным продуманным планировкам, а не количеству квадратных метров. Девелоперы адаптировались под новые запросы рынка и, формируя продукт, стали исключать лишние метры - во многом именно это повлияло на сокращение средних площадей, - сказал директор по продажам Sminex Иван Обухов.

Увеличение стоимости ипотечных кредитов на фоне роста ключевой ставки будет усиливать тенденцию к сокращению средней площади строящихся квартир, причем во всех сегментах, высказал мнение руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Сокращение площади позволит частично компенсировать удорожание ипотеки и рост стоимости квадратных метров, полагает эксперт.