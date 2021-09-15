Дома подорожали на треть

15 сентября. FINMARKET.RU - Стремительный рост цен начался прошлой осенью, некоторые позиции подорожали критично, говорит председатель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. Например, кирпич вырос в цене на 85-90%, гидроизоляционные материалы - на 70%, трубы - на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей - на 40%. Один из лидеров удорожания - металлическая арматура. В июне прошлого года она стоила 35 тыс. рублей за тонну, в декабре - 63 тыс., а в июле нынешнего года - 78 тыс. Даже с учетом снижениядо 73 тыс. в начале осени, за год она выросла более чем вдвое, пишет "Российская газета" . "Лист ориентированно-стружечной плиты толщиной 9 мм до подорожания стоил 700 рублей, в пик роста его цена достигала 3000 рублей, сейчас произошел откат до 1500 рублей", - приводит пример гендиректор "Технониколь" Владимир Марков.

Колебания цен на стройматериалы традиционно зависят от сезонного фактора: ценовой пик обычно приходится на середину лета (июль-август), а осенью наблюдается тенденция к снижению стоимости, отмечают в Минпромторге.

У стремительного в этом году роста цен есть целый ряд причин, отмечают эксперты. Это и нарушение производственных цепочек в пандемию, и увеличение экспорта из-за более выгодных цен на внешнем рынке, и скачок цен на грузоперевозки, перечисляет управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Рост цен также связан с ростом стоимости грузоперевозок и дефицитом подвижного состава, сообщает Минпромторг.

Сыграл роль и резко возросший спрос на стройматериалы в том числе из-за льготной ипотеки и бума на загородную жизнь.

Подорожание стройматериалов стало одной из причин роста себестоимости строительства, которая за год увеличилась на 35%, говорит Ручьев. Себестоимость строительства индивидуального дома для круглогодичного проживания выросла в среднем на 50-60%.

При этом высокие цены на стройматериалы не гарантируют возможность их приобретения, добавляет Колочинский: "По некоторым позициям сейчас дефицит. Например, мы остро нуждаемся в газобетонных блоках, это основной материал для межквартирных и межкомнатных перегородок. То есть сложившаяся ситуация еще и повышает риски увеличения сроков строительства".