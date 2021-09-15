Салоны красоты просят власти дать налоговые послабления

15 сентября. FINMARKET.RU - Участники московской бьюти-индустрии, все еще не оправившись от кризиса. Общественный уполномоченный бьюти-индустрии столицы Нина Литвинова направила бизнес-омбудсмену Москвы Татьяне Минеевой предложения о налоговых преференциях для участников рынка. Она просит снизить требования для компаний бьюти-индустрии, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) со ставкой 6% от выручки, пишет "Коммерсант"

Сейчас мерой могут воспользоватьсяс оборотом не более 150 млн руб. в год при численности работников до 100 человек. Литвинова предлагает включить в УСН тех, чья выручка достигает 800 млн руб. в год, а персонал достигает 300 человек, а также снизить ставку налога до 1–3% от оборота. Сегодня эти компании платят обычный НДС по ставке 20%. Упрощение налогообложения приведет к обелению индустрии, настаивает Литвинова.

По данным Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты, в Москве работает 16,3 тыс. салонов, из которых 9,7 тыс.— пользуются УСН, еще 2,2 тыс.— платят НДС, остальные пользуются патентной системой налогообложения.

Кроме того, сейчас общественный уполномоченный бьюти-индустрии по Москве лоббирует идею введения в столице в качестве эксперимента специальных QR-кодов или ID на порталах Росздравнадзора и mos.ru для специалистов.

Власти вряд ли поддержат снижение налогов, а ввести коды бизнес-сообщество может и без чиновников в рамках саморегулирования, считают эксперты.