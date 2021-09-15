РФ предложила ОЭСР скорректировать механизм для защиты активного бизнеса

15 сентября. FINMARKET.RU - Глобальное выравнивание ставок по налогу на прибыль до минимального уровня в 15% - механизм Pillar 2 фискальной реформы- создает риски для российских преференциальных налоговых режимов. Об этом "Ведомостям" рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, в зоне риска находятся такие секторы, как, например, IT-индустрия (ставка по налогу на прибыль установлена на уровне 3%), сельское хозяйство (0%) и другие активные отрасли.

предложила ОЭСР скорректировать механизм для защиты российского активного бизнеса, сообщил Сазанов. "Есть отрасли, которые пользуются льготными режимами, но повышают занятость, привлекают инвестиции, иными словами, ведут активную деятельность. В рабочих группах ОЭСР мы обсуждаем и отстаиваем определенные изъятия из механизма Pillar 2, чтобы такого рода преференциальные налоговые режимы не попали в его периметр", - заявил замминистра. По его словам, Россия предложила специальные корректировки в формулу, которые позволили бы российскому активному бизнесу сохранить льготную ставку при расчете минимального уровня налогообложения. "Будет ли предложенный механизм поддержан мировым сообществом - этот вопрос остается открытым. Понятно будет в середине октября", - уточнил замминистра.

Позднее представитель Минфина в ответ на уточняющие вопросы издания передал со ссылкой на Сазанова следующее. "При этом, говоря о рисках, важно помнить, что механизм Pillar 2 распространяется только на компании с выручкой свыше 750 млн евро, что в любом случае существенно сужает периметр компаний, которые под него подпадают. Также в периметр Pillar 2 не попадают компании, местом налогового резидентства которых, а также их бенефициарных собственников, является исключительно Российская Федерация". Представитель Минфина также подчеркнул, что предложения по изъятиям сделаны для всех отраслей, в которых ведется активная деятельность.

Как рассказал ранее источник "Ведомостей", правительство не хочет допустить такой вариант развития событий, когда иностранный бюджет получает фактически российские налоговые потоки. Если в окончательную редакцию реформы ОЭСР не включат специальные оговорки, власти допускают вариант повышения налога на прибыль для "дочек" международных компаний до наднационального уровня в 15%. Чтобы сохранить привлекательность России как юрисдикции для глобального IT-бизнеса, рассматривается возможность компенсации компаниям переплаты налога свыше льготной ставки, отметил собеседник.