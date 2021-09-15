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15 сентября 2021 года 08:27
РФ предложила ОЭСР скорректировать механизм для защиты активного бизнеса
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EPA\ТАСС
15 сентября. FINMARKET.RU - Глобальное выравнивание ставок по налогу на прибыль до минимального уровня в 15% - механизм Pillar 2 фискальной реформы ОЭСР - создает риски для российских преференциальных налоговых режимов. Об этом "Ведомостям" рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, в зоне риска находятся такие секторы, как, например, IT-индустрия (ставка по налогу на прибыль установлена на уровне 3%), сельское хозяйство (0%) и другие активные отрасли. Россия предложила ОЭСР скорректировать механизм для защиты российского активного бизнеса, сообщил Сазанов. "Есть отрасли, которые пользуются льготными режимами, но повышают занятость, привлекают инвестиции, иными словами, ведут активную деятельность. В рабочих группах ОЭСР мы обсуждаем и отстаиваем определенные изъятия из механизма Pillar 2, чтобы такого рода преференциальные налоговые режимы не попали в его периметр", - заявил замминистра. По его словам, Россия предложила специальные корректировки в формулу, которые позволили бы российскому активному бизнесу сохранить льготную ставку при расчете минимального уровня налогообложения. "Будет ли предложенный механизм поддержан мировым сообществом - этот вопрос остается открытым. Понятно будет в середине октября", - уточнил замминистра. Позднее представитель Минфина в ответ на уточняющие вопросы издания передал со ссылкой на Сазанова следующее. "При этом, говоря о рисках, важно помнить, что механизм Pillar 2 распространяется только на компании с выручкой свыше 750 млн евро, что в любом случае существенно сужает периметр компаний, которые под него подпадают. Также в периметр Pillar 2 не попадают компании, местом налогового резидентства которых, а также их бенефициарных собственников, является исключительно Российская Федерация". Представитель Минфина также подчеркнул, что предложения по изъятиям сделаны для всех отраслей, в которых ведется активная деятельность. Как рассказал ранее источник "Ведомостей", правительство не хочет допустить такой вариант развития событий, когда иностранный бюджет получает фактически российские налоговые потоки. Если в окончательную редакцию реформы ОЭСР не включат специальные оговорки, власти допускают вариант повышения налога на прибыль для "дочек" международных компаний до наднационального уровня в 15%. Чтобы сохранить привлекательность России как юрисдикции для глобального IT-бизнеса, рассматривается возможность компенсации компаниям переплаты налога свыше льготной ставки, отметил собеседник.
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