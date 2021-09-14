Правительство настроилось на развитие отечественной радиоэлектроники

14 сентября. FINMARKET.RU - Белый дом ждет от бизнеса содействия в стимулировании спроса на продукцию российской радиоэлектронной промышленности. Для этого при общественном Экспертном совете по использованию электроники (он действует при президиуме правкомиссии по цифровому развитию) создаются центры компетенций (ЦК) по 11 направлениям радиоэлектроники (вычислительная техника, информбезопасность, телекоммуникации, медтехника, искусственный интеллект и так далее), пишет "Коммерсант"

Центрам компетенций предстоит сформировать предложения для правительства по развитию этих направлений, по созданию и применению мер господдержки, а также заняться подготовкой и отбором сквозных проектов для получения господдержки. Де-факто таким способом Белый дом рассчитывает на ускоренное формирование пула новых проектов и усиливает давление на потенциальных исполнителей - участников рынка.

Схема работы центров компетенций определена методическими рекомендациями. ЦК будут созданы решением экспертного совета, за их работу будет отвечать базовая организация (крупный потребитель или заказчик программно-аппаратных комплексов), при этом в состав каждого ЦК должны войти не менее трех якорных заказчиков. Об эффективности работы центров будут свидетельствовать сбалансированность их состава (потребители, интеграторы, научные центры, производители с выручкой от 1 млрд руб.), своевременное рассмотрение всех проектов и одобрение не менее половины из них. Также определены требования к якорным заказчикам (российское юрлицо, значимый участник рынка, финансовая устойчивость) и к проектам (объем от 500 млн руб.).

Эти методические рекомендации уже столкнулись с критикой участников рынка. В частности, участники совета указывают на неэффективность количественного подхода при одобрении проектов. Часть экспертов предлагают исключить этот показатель (поскольку ЦК не могут влиять на качество поступивших проектов), другие - ориентироваться на количество проектов, одобренных советом после положительной оценки ЦК. Беспокоят участников и требования к заказчикам (например, о количестве сотрудников не менее 1 тыс. человек, использующих радиоэлектронную продукцию), противоречащие принципу равного доступа к мерам господдержки.

В правительстве указывают на экспериментальный характер работы ЦК и выражают готовность донастроить новый механизм.