Займы по правам хотят выдавать с 2022 года

14 сентября. FINMARKET.RU - Законопроект, позволяющий проводить по водительским правам отдельные финансовые операции (обмен валюты, выдачу займов до 15 тыс. рублей), рассчитывают принять до конца 2021 года, пишут "Известия", ссылающиеся на информацию, предоставленную изданию главой комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Вступит в силу он через полгода, то есть в 2022-м. В Минэке, который выступает автором инициативы, считают этот способ упрощенной идентификации клиентов безопасным. (...) Росфинмониторинг поддерживает проект закона, сообщили газете в службе, добавив, что в предлагаемой конструкции не усматриваются риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма".

Для упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить в финорганизацию сведения о себе — ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. Изменения предусматривают использование для этой процедуры также водительских прав — в дополнение к паспортным данным, пояснили "Известиям" в Минэке, где законопроект был разработан. При этом законодательством строго ограничен перечень операций, при которых проводится упрощенная идентификация клиента. В связи с этим Минэк считает безопасным использовать водительские права в качестве дополнительного подтверждения личности, заявили в министерстве, пишут "Известия".

Росфинмониторинг поддерживает проект закона, сообщили изданию в службе, добавив, что в предлагаемой конструкции не усматриваются риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.