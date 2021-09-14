Министерства не могут договориться о старте экологической реформы

14 сентября. FINMARKET.RU - Минпромторг не согласовал законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП, предполагает, что производители должны утилизировать все отслужившие свое товары и упаковку), подготовленный Минприроды. Против выступает и Минсельхоз, ранее документ раскритиковало Минэкономразвития. Если в ближайшее время министерства не договорятся, 1 января 2022 годане стартует, пишет "Российская газета"

Только в России ежегодно образуется 4-5 млн тонн пластиковых отходов, а во вторичный оборот из этой массы попадает не более 450 тыс. тонн, то есть около 10%, оставшиеся 90% занимают место на свалках и засоряют природу. Изменить ситуацию мог бы механизм РОП, который в полную должен заработать (если законопроект примут) 1 января 2022 года. Производители возьмут на себя ответственность не только за сам товар, но и за его упаковку, мир станет чище, а в перспективе снизятся и тарифы на вывоз мусора для населения.

Однако бизнес против. Как следует из письма замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко, в Минсельхозе состоялось совещание с представителями отраслевых союзов. И представители бизнеса отметили, что установление 100% норматива утилизации упаковки увеличит нагрузку на пищевые предприятия и импортеров товаров за утилизацию товара и упаковки. Поэтому предложено повышать норматив утилизации упаковки поэтапно до 2025 года, говорится в письме. Также законопроект предусматривает в случае недостижения производителем товаров, импортером нормативов утилизации экологический сбор умножать на коэффициент, равный двойной разнице между нормативом утилизации и достигнутым объемом утилизации. "Это создает возможность установления коэффициента, превышающего 100%", считают отраслевики и предлагают эту возможность исключить.

Законопроект по РОП еще не поступал в правительство, сейчас он обсуждается на площадке Минприроды, сообщила "РГ" пресс-секретарь Абрамченко Марта Галичева. Она отметила, что работа над созданием новой концепции РОП велась на протяжении года в рамках рабочей группы под председательством вице-премьера с привлечением отраслевых министерств и бизнеса. "Все ключевые развилки были обсуждены, концепция была поддержана", - сказала Галичева.

По ее словам, задача министерств сейчас - обсудить вместе с бизнесом детали нового регулирования и найти компромиссы, но не в ущерб экологии. "Откладывать реализацию поручений главы государства, а также вводить очередную отсрочку реформы на несколько лет считаем невозможным", - подчеркнула Марта Галичева. Ранее о том, что реформу больше откладывать нельзя, несмотря на сопротивление бизнеса, в интервью "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

За более чем 4 года своего действия механизм РОП в существующем виде показал полную экологическую и экономическую стагнацию. В стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов. Бизнес платит около 3 млрд рублей экосбора, а граждане - за вывоз и утилизацию отходов около 190 млрд рублей.

Если ведомства не согласуют законопроект, в осеннюю сессию он не попадет в Госдуму, и шанс запустить реформу в 2022 году будет потерян.