Шоковый сценарий энергоперехода может опустошить ФНБ

14 сентября. FINMARKET.RU - Минфин оценил шоковый сценарий энергоперехода, по его оценкам объемв начале 2030-х может упасть до 2% ВВП, пишут "Ведомости". О том, что ускорение темпов энергоперехода может привести к падению объема резервов ниже критической отметки уже в начале следующего десятилетия, заявил "Ведомостям" замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума.

"Мы проводили стресс-тесты разных сценариев энергоперехода, в некоторых наиболее сложных спрос на нефть начинает быстро сокращаться на горизонте до 2030 года. Пока вероятность такого развития событий не представляется высокой, но по крайней мере уже всерьез рассматривается, в том числе экспертным сообществом", - сообщил Колычев.

По его словам, уже в начале следующего десятилетия объем фонда национального благосостояния (ФНБ) может упасть до 2-3% ВВП. И это при условии, что бюджет останется сбалансированным, а секвестр расходов проводиться не будет, уточнил Колычев.

Разработка стресс-сценариев изменения спроса на энергоресурсы - правильная практика, сообщил представитель Минэнерго. Чем более полный набор возможных сценариев будет проработан, тем больше шансов у России быть готовой к любому развитию событий, добавил он.

Сейчас практически все согласны, что– это реальность и его не избежать, отметил главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. мнение которого приводят "Ведомости". Но пока, по его словам, идет только выработка будущей политики, а реальные меры по адаптации ограничены отдельными узкими направлениями. Стремительное ускорение энергоперехода, безусловно, шоковый сценарий для российской экономики. Но и в более оптимистических сценариях российский экспорт столкнется с большими проблемами, во что не хочется верить в условиях нынешних высоких цен на энергоносители.