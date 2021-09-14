Основные направления налоговой политики менять не предполагается

14 сентября. FINMARKET.RU - Проект "Основных направлений налоговой политики" (ОННП), разработанный Минфином в бюджетном пакете на 2022-2024 годы, на этой неделе продолжит обсуждаться в правительстве. Документ не изменил с прошлых лет своей формы, в целом он достаточно консервативен и не предполагает крупных новаций в сфере налогообложения, пишет "Коммерсант"

Не предполагается и отказа от идеологии "бюджетного правила" - напротив, действующий сейчас лимит по расходам Фонда национального благосостояния (ФНБ) - порядка 400 млрд руб. в год - предлагается дополнительно закрепить законом или актом правительства. Еще одна инициатива - "установление предельной суммы инвестирования ФНБ во внутренние проекты".

Отказ от существенного повышения или понижения уровня налогообложения Минфин обосновывает тем, что в целом налоговая нагрузка на экономикупочти неизменна в течение последних 6 лет (диапазон 29-32% ВВП).

Между тем в 2020 году доходы расширенного правительства составили 35,39%, а налоговая нагрузка на экономику сократилась более чем на 2 п. п. - с 32,53% до 30,44% ВВП.

Как отмечают в Минфине, это уровень по валу близкий к среднему уровню в ОЭСР в 2019 году, а за вычетом нефтегазовых доходов бюджета он сравним с налоговой нагрузкой в США, Ирландии и Чили и ниже сопоставимой с РФ Южной Кореи. Логика Минфина достаточно проста, хотя прямо не излагается: налоговая система в РФ более или менее устоялась, системное изменение налогов рационально, только если РФ готова долгосрочно строить какую-то другую экономику, с другим характером перераспределения, обязательств и другим типом развития,- но какого-либо желания Минфина осуществлять такое движение в проекте ОННП не отражено.

Нет крупных идей в этой сфере и в приложении к ОННП "Актуальные вопросы налогообложения на перспективу", хотя общие тренды в нем достаточно интересны. Так, Минфин предлагает подумать о компенсациях как компаниям, так и их инвесторам. Для корпораций это компенсации по налогу на прибыль, для физлиц-инвесторов "с существенным экономическим присутствием в России" - некие спецусловия, "которые позволят зачитыватьтаких налогоплательщиков, удержанные и уплаченные за рубежом, при уплате налогов в России".