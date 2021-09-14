Доля убыточного бизнеса в РФ упала до 18-летнего минимума

14 сентября. FINMARKET.RU - В России доля российских крупных и средних предприятий, работающих в убыток, снизилась по итогам 1-го полугодия на 6,5 п.п. - до 28,8%. Это рекордно низкий показатель с 2004 года, или за 18 лет. Об этом, как пишут "Известия" , говорится в исследовании FinExpertiza.

в размере 13,27 трлн руб. в 1-м полугодии получили 71,2%, или 39,2 тыс. всех организаций (без учета малого бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений). Таким образом, подсчитали аналитики, совокупный "минус" составил 1,67 трлн рублей, а чистая прибыль российского бизнеса - 11,6 трлн рублей.

Наименьшая доля убыточных компаний была зафиксирована в оптовой и розничной торговле (она составила всего 16%), сельском хозяйстве (21%), образовании (24%) и обрабатывающих производствах (25%). Среди компаний, занимающихся водоснабжением и утилизацией отходов, почти половина (47,8%) осталась с убытком. Чуть лучше дела обстояли в сфере электро- и газоснабжения (44% компаний ушли в минус), а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (41%). Далее по доле убыточных фирм следуют гостиничныйи общепит, добыча полезных ископаемых, финансы, недвижимость и сфера культуры.

При этом более чем в половине российских регионов (49 из 85) доля убыточных предприятий оказалась выше, чем в среднем по России, говорится в исследовании. Больше всего компаний, ушедших по итогам полугодия в минус, было зафиксировано в Чукотском автономном округе (56%), Астраханской и Еврейской автономной областях (по 49%), а также Ненецком автономном округе (48,9%). В антирейтинг также вошли Калмыкия, Северная Осетия, Магаданская область и Забайкальский край.

Среди лидеров по доле коммерчески успешных компаний оказались Вологодская область (78,8%), Чечня (78,6%), Белгородская (77,9%) и Воронежская области (77,8%), а также Санкт-Петербург, Татарстан, Ингушетия, Кировская (76,5%) и Московская области (76,4%), а также Чувашия (75,1%).

Как отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, спрос на продукцию и обороты предприятий восстанавливаются, совокупная прибыль бизнеса взмыла вверх, однако эти деньги распределяются по отраслям и регионам неравномерно. По-прежнему непросто обстоят дела с частной предпринимательской инициативой и у небольших компаний, которые критически зависят от массового спроса и доходов населения, согласилась она.