Невозвратные кредиты достигли рекорда

13 сентября. FINMARKET.RU -гражданам, которые банки оценивают как потенциально проблемные, выросли с начала года на 9% и к 1 августа достигли 418 млрд рублей, пишут "Ведомости", обращаясь к статистике Банка России о рисках кредитования населения. Относительно прошлогоднего значения показатель вырос на 11%.

Сумма в 418 млрд рублей - это разница между тем, сколько резервов на возможные потери создали банки всего (1,375 трлн рублей), и тем, сколько из этой суммы пришлось на безнадежные ссуды - с просрочкой от 90 дней (957 млрд рублей). Показатель отражает, во сколько банки оценивают ожидаемые потери от пока еще работающих кредитов, в том числе из-за выхода на просрочку, пояснил представитель ЦБ. Этот показатель сейчас находится на рекордном уровне, отмечает газета.

К работающим относятся кредиты без просрочки или если она менее 90 дней. Но 418 млрд руб. учитывают также обеспечение, которое позволяет уменьшить размер ожидаемых потерь, уточнил представитель ЦБ.

Как отмечают Ведомости", Банк России не раз высказывал озабоченность слишком быстрым ростом именно необеспеченного кредитования и опасался перегрева этого рынка. В августе граждане взяли рекордную сумму и количество кредитов наличными – 2,1 млн шт. на 647 млрд руб. ЦБ принимает меры, но пока их недостаточно: с 1 июля ЦБ ужесточил выдачи новых необеспеченных потребкредитов, вернув требования по надбавкам к коэффициентам риска на доковидный уровень. Это должно сделать кредитование для банков менее выгодным, так как на них необходимо тратить больше капитала для покрытия возможных потерь. В итоге регулятор объявил об очередном повышении надбавок по новым выдачам с 1 октября.