Процедуру банкротства граждан сделают более эффективной

13 сентября. FINMARKET.RU - Минфинпредлагает создать институт медиации при реструктуризации долговой нагрузки граждан и допускает, что этот институт в долгосрочной перспективе может быть совмещен с деятельностью коллекторов, финансового уполномоченного или судебных приставов-исполнителей, следует из проекта "Стратегии развития финансового рынка до 2030 года", представленной Минфином и ЦБ РФ в понедельник.

"В перспективе в периметр защиты гражданина на финансовом рынке должно в полной мере войти создание работающего механизма выхода закредитованного гражданина из сложной ситуации. Для этого необходимо создание эффективной системы банкротства граждан и введение института медиации при реструктуризации долговой нагрузки граждан", - говорится в проекте.

Минфин считает оправданным повысить ответственность кредиторов за принимаемые кредитные решения, снизив пороговые критерии для реструктуризации кредитов и списания долга. Это отчасти должно ограничить чрезмерный рост кредитной доступности, считают авторы проекта.

Стратегия является документом на десятилетнюю перспективу. Минфин РФ полагает, что в будущем в периметр защиты прав гражданина на финансовом рынке должно в полной мере войти создание работающего механизма выхода закредитованного лица из сложной ситуации.

Сейчас, отмечают разработчики проекта, уже предпринят ряд шагов в этом направлении - введены ипотечные каникулы, накоплен первый опыт применения института банкротства гражданина (с октября 2015 года), в том числе во внесудебном порядке (с сентября 2020 года), от претензий кредиторов защищён прожиточный минимум. Данная работа должна быть продолжена, указывается в проекте. Это особенно важно в условиях, когда, с одной стороны, для кредиторов повышается доступность данных о связанных с гражданином операциях и рисках, а с другой - усиливается уязвимость населения к избыточной долговой нагрузке в связи с расширением возможностей дистанционной покупки услуг и товаров в кредит, в том числе в рамках экосистемных бизнес-моделей, говорится в документе.