Число льготников по оплате ЖКУ предлагают увеличить

13 сентября. FINMARKET.RU - Осенью 2021 года комитет Госдумы по жилищной политике ипланирует внести в нижнюю палату законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи. Об этом "Известиям" сообщили в комитете. Расходы на оплату коммуналки, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Проект предполагает поэтапный переход: с 2023 года снижение порога до 18% и с 2025 до 15%. После снижения планки право на помощь получат еще более 1 млн семей. Сейчас ее получают примерно 3 млн, и на это ежегодно уходит более 70 млрд рублей.

При снижении максимальной доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи до 15% во всей стране дополнительно понадобится около 30 млрд рублей ежегодно, оценил депутат Госдумы VII созыва Илья Осипов.

Выделение субсидий на оплату ЖКУ — это полномочие властей регионов, но поскольку условия проживания в субъектах отличаются, они сами устанавливают стандарт стоимости услуг и нормативы площади для определения размера субсидий, сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Но выделять регионам деньги — не совсем правильно для бюджета, разумнее будет предоставить полномочия субъектам принимать решения по субсидиям, добавил он.

"Решение, как осуществить поэтапный переход, сейчас готовим. Это даст совокупную экономию 25 млрд рублей для жителей за счет понижения этого процента порога оплаты услуг ЖКХ", - рассказал Пахомов.

Мера поможет самым незащищенным категориям граждан, отметил Осипов. Сегодня средняя по стране доля расходов на ЖКУ в общем доходе семьи составляет около 10%. Для небогатых же россиян планка в 22% слишком высока, это ведь почти четверть их дохода, пояснил парламентарий. Снижение предельной доли социально справедливо: малообеспеченные семьи смогут приблизиться к среднему уровню, добавил он.