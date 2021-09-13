Хакеры наращивают интенсивность атак

13 сентября. FINMARKET.RU - За последний месяц (с 9 августа по 9 сентября) выявлено более 150 атак на российские финансовые организации, свидетельствуют данные Orange Business Services, поставляющей цифровые сервисы для многих фиорганизаций. "При этом их интенсивность постоянно нарастает",— говорится в сообщении компании.

В своем исследовании Orange Business Services обращает внимание, что увеличивается и площадь атакуемого адресного пространства, пишет "Коммерсант" . Если в августе фиксировались в основном адресные запросы на конкретные IP-адреса финансовых организаций, то с сентября проводятся атаки, затрагивающие 256 и более адресов за раз. Преступники постоянно меняют или комбинируют типы атак для увеличения сложности их отражения.

Компания неоднократно наблюдала сразу несколько типов атак, одновременно совершаемых на финансовые организации. Например, атака с целью переполнения магистрального канала связи шла параллельно запросам в зашифрованном трафике на сервис платежей. «По тому, как настойчиво и изобретательно действуют киберпреступники, можно говорить, что мы имеем дело со сложной спланированной акцией, направленной на дестабилизацию как минимум российского финансового рынка»,— считает операционный директор Orange Business Services в России и СНГ Ольга Баранова.

В июле Банк России сообщал о рисках "заражения" финансовых учреждений через участников их экосистем. Как отмечают в Orange Business Services, на конференции Cyber Polygon 2021, прошедшей в июле, эксперты в области информационной безопасности Тереза Уолш и Троелс Оертинг говорили, что вектор смещается в направлении сторонних поставщиков организаций, через которые совершается до 40% атак.