Каждый четвертый регион завершит год с дефицитом бюджета

13 сентября. FINMARKET.RU -постепенно выходит из кризиса, и большинство субъектов имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов, сообщил замминистра финансов Леонид Горнин. По его словам, в 2021 году этот показатель значительно превысит запланированные значения.

- Уверен, что за счет перевыполнения доходной части, по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 трлн рублей - большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно. Дефицитных регионов - хотя мы понимаем, что это такой технический, чисто финансовый показатель - будет не больше 25% в целом, - сообщил он "Известиям" . - Здесь выход один - мы будем в правительстве принимать соответствующие решения, будем находить источники, возможности и подходы. Решать эту проблему надо сообща с субъектами.

При этом в 2020 году, по данным Казначейства, дефицитным оказался каждый второй регион. Превышение расходов над доходами консолидированных бюджетов субъектов составило 676,6 млрд рублей, что стало рекордом с 2006 года. Это произошло, так как многие из них утратили до четверти дохода из-за обвала цен на энергоносители, но были вынуждены увеличить расходы на 20-30% из-за возросших затрат на здравоохранение и поддержку населения. В результате 57 из 85 субъектов завершили год с дефицитом.

В 2021 году исполнение бюджетов оказалось более позитивным, чем закладывалось изначально, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Роль сыграли факторы, которые не учитывались министерством финансов, в частности повышение цен на ряд товаров на мировых рынках. Речь о металле, стройматериалах, продовольствии, за счет чего компании увеличили прибыль, а субъектам удалось собрать большее количество налогов, пояснил эксперт. Прогноз Минфина по 25% дефицитных регионов Климанов в целом оценил как оптимистичный.