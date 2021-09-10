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10 сентября 2021 года 20:52

Рейтинг медиаприсутствия банков за август

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
10 сентября. FINMARKET.RU - Сбербанк в августе 2021г вновь занял верхнюю строчку в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа c результатом 52 292 упоминаний по сравнению с 60 001 в июле 2021 года.

За крупнейшим российским банком в рейтинге с большим отрывом следуют ВТБ, получивший 25 663 упоминаний (25 433 в июле), а также банк "ФК Открытие" - 10 755 упоминаний против 11 067 в июле.

В рейтинге охвата Сбербанк вернул себе лидерство, подвинув июльского победителя рейтинга банк ВТБ, занявшего в августе второе месте. На третье место вышел Альфа-Банк, оттеснивший с подиума июльского бронзового призера Газпромбанк.

Августовское затишье на финансовых рынках заметно ухудшило показатели участников рейтингов. Особенно спад деловой активности сказался на показателях рейтинга по индексу заметности. И если тройка лидеров в августе по сравнению с июлем по составу не изменилась, то качественные характеристики присутствия участников рейтинга в медиаполе ухудшились. Так, индекс заметности Сбера рухнул почти на треть, до чуть более 9 млн., показатели ВТБ и ФК Открытие снизились на почти 4%, до 5 млн и почти 2 млн, соответственно.

Наиболее заметным инфоповодом августа, в котором упоминается лидер рейтинга, стала новость о том, что капитализация "Сбера" впервые с начала 2018 года превысила $100 млрд. 10 августа капитализация компании, исходя из цены на обыкновенные акции на 10:30 мск в размере 329,15 составила около 7,11 трлн рублей. Стоимость привилегированных акций - 303 млрд рублей. Таким образом капитализация компании превысила 7,408 трлн рублей или $100,7 млрд при пересчете по актуальному курсу доллара.

Самым тиражируемым новостным поводом, в котором упоминается "Сбербанк", стали материалы в СМИ об инициативе "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) ввести уголовную ответственность за махинации с телефонными номерами. Организация сервисов по подмене номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт. В материалах приводится оценка зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, согласно которой ежемесячно телефонные мошенники крадут 3,5-5 млрд руб.

Другим заметным в СМИ для Сбера инфоповодом августа, стали материалы о новом виде мошенничества. Мошенники объявили о раздаче бесплатной пиццы от имени нескольких крупных российских банков. При этом злоумышленники предлагают людям, которые хотят получить бесплатное угощение, ввести на фейковом сайте фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона, после чего дважды передать злоумышленникам код из SMS-сообщения. Преступники создали около десяти доменных имен с такой мошеннической схемой.

Мошенники отреагировали так на реальные акции банков. В июне сотрудники Сбербанка бесплатно накормили пиццей промоутеров Альфа-банка, раздававших листовки у входа в офис конкурента, отметили в "СерчИнформ". Кроме того, Тинькофф-банк и "Додо Пицца" в настоящее время разыгрывают год бесплатной пиццы среди болельщиков Российской футбольной премьер-лиги.

Тиражируемым инфоповодом августа стало задержание 26-летнего кассира отделения на юге Москвы по подозрению в краже. При этом, украденные кассиром Сбербанка из отделения на юге Москвы 12 млн рублей изъяли.

Награждение главы банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени стало одним из самых тиражируемых инфоповодов, связанным cо вторым по величине банком РФ. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Костин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Заметными инфоповодами о ВТБ, стали публикации об объеме выданных ипотечных кредитов в январе - июле 2021 года. По оценке вице-президента ВТБ, замруководителя департамента розничного бизнеса Евгения Дячкина, российские банки в январе - июле 2021 года выдали ипотечных кредитов более чем на 3 трлн рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новость о том, что ВТБ рассматривает покупку частной сети клиник также стала популярным сюжетом в августе. Глава банка Андрей Костин упомянул об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt. "Мы также, например, рассматриваем возможность приобретения частной сети клиник. Они сыграли очень важную роль в борьбе с коронавирусом в России, но развиваются не только благодаря ковиду", - сказал Костин.

В числе наиболее тиражируемых инфоповодов о банке "Открытие" - новости о том, что банк изучает возможность продажи "Росгосстраха", а также серия материалов в СМИ о возможной продаже самого банка "Открытие" в конце 2021 года.

Как известно, Банк России 3 августа объявил о начале подготовки к продаже акций банка "Открытие". Регулятор рассматривает IPO группы в качестве основного варианта продажи, а также изучает возможность продажи 50% плюс одна акция стратегическому инвестору. При этом ЦБ допускал, что в зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса или пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций.

Большое внимание было уделено новостям, основанным на исследовании банка "Открытие", управляющей компании "Открытие" и "Открытие брокер", в котором россияне рассказали, сколько готовы платить за университет. Около трети россиян готовы платить за учебный год в вузе 50-100 тысяч рублей, при этом лишь 4% граждан могут отдавать за учебный год свыше 300 тысяч рублей, говорится в исследовании. Получить высшее образование или дать его своим детям в своем регионе хотели бы 40% опрошенных, в Москве или Санкт-Петербурге- 37%.

Другим заметным инфоповодом стали новости о том, что кредиты банка "Открытие" для предпринимателей начал выдавать робот. Банк "Открытие" полностью роботизировал продажу предодобренных кредитов для малого бизнеса. Теперь с предложениями по предодобренным кредитам предпринимателям звонит только робот Мария, которая ведет диалог и отвечает на открытые вопросы - так же, как обычный оператор.


Наименование Упоминания в СМИ, июль 2021
1 Сбербанк 52 292
2 ВТБ 25 663
3 ФК Открытие 10 755
4 Россельхозбанк 10 264
5 Альфа-Банк 6 802
6 Промсвязьбанк 6 380
7 Тинькофф Банк 5 902
8 Газпромбанк 5 261
9 Совкомбанк 3 601
10 Райффайзенбанк 3 411
11 Московский Кредитный Банк 2 877
12 МТС Банк 2 609
13 Росгосстрах Банк 2 591
14 Росбанк 2 575
15 Почта банк 2 544
16 Банк ДОМ.РФ 2 417
17 КБ Восточный 2 398
18 Банк УРАЛСИБ 2 260
19 Банк Санкт-Петербург 1 736
20 МСП Банк 1 622
21 Банк ЗЕНИТ 1 490
22 Банк ТРАСТ 1 342
23 Новикомбанк 1 278
24 Ак Барс Банк 1 236
25 ХКФ Банк 1 152
26 РНКБ Банк 1 123
27 УБРиР 951
28 Банк Русский Стандарт 943
29 Ренессанс Кредит 853
30 АБ "Россия" 658
31 Абсолют Банк 643
32 СКБ-Банк 655
33 ОТП Банк 500
34 Банк Левобережный 496
35 Алмазэргиэнбанк 484
36 Примсоцбанк 451
37 МИнБанк 427
38 Азиатско-Тихоокеанский Банк 384
39 ЮниКредит Банк 380
40 Сунгутнефтегазбанк 344
41 СМП Банк 342
42 КБ "Центр-инвест 328
43 Ситибанк 324
44 ТКБ Банк 311
45 СДМ-Банк 290
46 Экспобанк 270
47 ВБРР 267
48 "Локо-Банк" 264
49 Севергазбанк 249
50 Банк "Кубань Кредит" 213

Наименование Индекс заметности, август 2021
1 Сбербанк 9 066 255
2 ВТБ 4 908 502
3 ФК Открытие 1 802 347
4 Промсвязьбанк 1 604 027
5 Россельхозбанк 1 391 853
6 Тинькофф Банк 1 209 305
7 Альфа-Банк 889 647
8 Газпромбанк 664 082
9 КБ Восточный 590 116
10 Банк Санкт-Петербург 521 696
11 Совкомбанк 502 704
12 Райффайзенбанк 456 198
13 Банк ДОМ.РФ 435 154
14 Банк УРАЛСИБ 434 170
15 Банк ТРАСТ 403 546
16 Московский Кредитный Банк 358 142
17 Почта банк 316 195
18 Ак Барс Банк 314 975
19 Банк Русский Стандарт 276 104
20 МТС Банк 263 975
21 Росбанк 240 448
22 РНКБ Банк 233 779
23 Банк ЗЕНИТ 192 925
24 Новикомбанк 178 192
25 Росгосстрах Банк 169 818
26 ХКФ Банк 154 215
27 СКБ-банк 142 965
28 УБРиР 125 992
29 СКБ-Банк 123 594
30 Ренессанс Кредит 123 250
31 МСП Банк 109 127
32 АБ "Россия" 86 633
33 Примсоцбанк 81 623
34 Росэкисмбанк 69 029
35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 64 732
36 Экспобанк 49 822
37 Сургутнефтегазбанк 45 638
38 Алмазэргиэнбанк 42 333
39 КБ "Центр-инвест" 41 298
40 СМП Банк 35 498
41 Запсибкомбанк 33 133
42 МИнБанк 32 301
43 Ситибанк" 32 062
44 Банк "Кубань Кредит" 29 705
45 ЮниКредит Банк 27 871
46 Креди Агриколь КИБ 27 832
47 Банк Левобережный 26 996
48 Челябинвестбанк 26 423
49 Севергазбанк 25 810
50 АКБ "Металлинвестбанк 25 753

Наименование Охват аудитории, август 2021
1 Сбербанк 225 630 920
2 ВТБ 187 705 082
3 Альфа-Банк 117 657 087
4 Почта банк 115 954 064
5 ФК "Открытие" 108 450 321
6 Тинькофф Банк 89 565 008
7 Россельхозбанк 87 999 809
8 КБ Восточный 82 474 144
9 Банк ДОМ.РФ 81 010 242
10 Промсвязьбанк 79 675 183
11 Совкомбанк 74 413 463
12 Райффайзенбанк 72 786 404
13 Росбанк 69 159 661
14 Московский кредитный банк 69 055 829
15 Газпромбанк 64 337 578
16 Банк Русский Стандарт 52 142 453
17 МТС Банк 45 569 792
18 УБРиР 43 388 339
19 ХКФ Банк 33 927 119
20 Банк ТРАСТ 31 249 574
21 Ак Барс Банк 29 992 877
22 Ренессанс Кредит 27 690 821
23 Новикомбанк 27 325 244
24 Банк Санкт-Петербург 26 454 794
25 Банк УРАЛСИБ 26 266 171
26 Банк ЗЕНИТ 25 229 325
27 АБ "Россия 21 889 549
28 СКБ-банк 17 264 574
29 РНКБ Банк 15 357 862
30 МИнБанк 14 933 758
31 Росгосстрахбанк 14 729 232
32 МСП Банк 14 651 057
33 ЮниКредит Банк 13 498 757
34 Абсолют Банк 13 259 533
35 Примсоцбанк 12 588 696
36 СМП Банк 10 829 262
37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 10 411 223
38 Ситибанк 9 196 730
39 Банк "Солидарность" 8 506 270
40 Мособлбанк 6 917 405
41 Deutsche Bank 6 698 944
42 Банк Интеза 6 128 242
43 Челябинвестбанк 13 172 600
44 Экспобанк 5 265 473
45 Киви Банк 5 200 743
46 Нордеа Банк 5 191 282
47 Алмазэргиэнбанк 5 115 238
48 Быстробанк 5 093 097
49 БКС Банк 5 052 101
50 ТКБ Банк 5 044 914
Главные темы публикаций:
  • - Выдача ипотечных кредитов в РФ в июле упала на 21%.
  • - ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка".
  • - ЦБ РФ объявил о поиске стратегического инвестора для покупки банка "Открытие".
  • - В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды.
  • - Зампред Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост.
  • - В Госдуме призвали ЦБ контролировать потребительское кредитование населения.
  • - В Минэкономразвития заявили о низком уровне закредитованности россиян.
  • - Мутко считает, что рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 8,5-9%.
  • - В ЦБ сравнили покупку биткоина с выходом на минное поле.
  • - Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне по делам о коррупции.
  • - Около 50 тыс. россиян воспользовались ипотечными каникулами за два года действия закона.
  • - ЦБ может ограничить время простоя онлайн-сервисов банков.
  • - В ЦБ заявили, что портфель "мутных" финансовых инструментов у граждан сократился на 21%.
  • - ЦБ ждет повышение ставок по кредитам во втором полугодии 2021 года.
  • - ЦБ РФ хочет уже в 2022 году внедрить в Систему быстрых платежей трансграничные переводы.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  рейтинг

 
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