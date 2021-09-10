Рейтинг медиаприсутствия банков за август

10 сентября. FINMARKET.RU - Сбербанк в августе 2021г вновь занял верхнюю строчку в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа c результатом 52 292 упоминаний по сравнению с 60 001 в июле 2021 года.

За крупнейшим российским банком в рейтинге с большим отрывом следуют ВТБ, получивший 25 663 упоминаний (25 433 в июле), а также банк "ФК Открытие" - 10 755 упоминаний против 11 067 в июле.

В рейтинге охвата Сбербанк вернул себе лидерство, подвинув июльского победителя рейтинга банк ВТБ, занявшего в августе второе месте. На третье место вышел Альфа-Банк, оттеснивший с подиума июльского бронзового призера Газпромбанк.

Августовское затишье на финансовых рынках заметно ухудшило показатели участников рейтингов. Особенно спад деловой активности сказался на показателях рейтинга по индексу заметности. И если тройка лидеров в августе по сравнению с июлем по составу не изменилась, то качественные характеристики присутствия участников рейтинга в медиаполе ухудшились. Так, индекс заметности Сбера рухнул почти на треть, до чуть более 9 млн., показатели ВТБ и ФК Открытие снизились на почти 4%, до 5 млн и почти 2 млн, соответственно.

Наиболее заметным инфоповодом августа, в котором упоминается лидер рейтинга, стала новость о том, что капитализация "Сбера" впервые с начала 2018 года превысила $100 млрд. 10 августа капитализация компании, исходя из цены на обыкновенные акции на 10:30 мск в размере 329,15 составила около 7,11 трлн рублей. Стоимость привилегированных акций - 303 млрд рублей. Таким образом капитализация компании превысила 7,408 трлн рублей или $100,7 млрд при пересчете по актуальному курсу доллара.

Самым тиражируемым новостным поводом, в котором упоминается "Сбербанк", стали материалы в СМИ об инициативе "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) ввести уголовную ответственность за махинации с телефонными номерами. Организация сервисов по подмене номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт. В материалах приводится оценка зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, согласно которой ежемесячно телефонные мошенники крадут 3,5-5 млрд руб.

Другим заметным в СМИ для Сбера инфоповодом августа, стали материалы о новом виде мошенничества. Мошенники объявили о раздаче бесплатной пиццы от имени нескольких крупных российских банков. При этом злоумышленники предлагают людям, которые хотят получить бесплатное угощение, ввести на фейковом сайте фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона, после чего дважды передать злоумышленникам код из SMS-сообщения. Преступники создали около десяти доменных имен с такой мошеннической схемой.

Мошенники отреагировали так на реальные акции банков. В июне сотрудники Сбербанка бесплатно накормили пиццей промоутеров Альфа-банка, раздававших листовки у входа в офис конкурента, отметили в "СерчИнформ". Кроме того, Тинькофф-банк и "Додо Пицца" в настоящее время разыгрывают год бесплатной пиццы среди болельщиков Российской футбольной премьер-лиги.

Тиражируемым инфоповодом августа стало задержание 26-летнего кассира отделения на юге Москвы по подозрению в краже. При этом, украденные кассиром Сбербанка из отделения на юге Москвы 12 млн рублей изъяли.

Награждение главы банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени стало одним из самых тиражируемых инфоповодов, связанным cо вторым по величине банком РФ. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Костин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Заметными инфоповодами о ВТБ, стали публикации об объеме выданных ипотечных кредитов в январе - июле 2021 года. По оценке вице-президента ВТБ, замруководителя департамента розничного бизнеса Евгения Дячкина, российскиев январе - июле 2021 года выдали ипотечных кредитов более чем на 3 трлн рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новость о том, что ВТБ рассматривает покупку частной сети клиник также стала популярным сюжетом в августе. Глава банка Андрей Костин упомянул об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt. "Мы также, например, рассматриваем возможность приобретения частной сети клиник. Они сыграли очень важную роль в борьбе с коронавирусом в России, но развиваются не только благодаря ковиду", - сказал Костин.

В числе наиболее тиражируемых инфоповодов о банке "Открытие" - новости о том, что банк изучает возможность продажи "Росгосстраха", а также серия материалов в СМИ о возможной продаже самого банка "Открытие" в конце 2021 года.

Как известно, Банк России 3 августа объявил о начале подготовки к продаже акций банка "Открытие". Регулятор рассматривает IPO группы в качестве основного варианта продажи, а также изучает возможность продажи 50% плюс одна акция стратегическому инвестору. При этом ЦБ допускал, что в зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса или пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций.

Большое внимание было уделено новостям, основанным на исследовании банка "Открытие", управляющей компании "Открытие" и "Открытие брокер", в котором россияне рассказали, сколько готовы платить за университет. Около трети россиян готовы платить за учебный год в вузе 50-100 тысяч рублей, при этом лишь 4% граждан могут отдавать за учебный год свыше 300 тысяч рублей, говорится в исследовании. Получить высшее образование или дать его своим детям в своем регионе хотели бы 40% опрошенных, в Москве или Санкт-Петербурге- 37%.

Другим заметным инфоповодом стали новости о том, что кредиты банка "Открытие" для предпринимателей начал выдавать робот. Банк "Открытие" полностью роботизировал продажу предодобренных кредитов для малого бизнеса. Теперь с предложениями по предодобренным кредитам предпринимателям звонит только робот Мария, которая ведет диалог и отвечает на открытые вопросы - так же, как обычный оператор.

Наименование Упоминания в СМИ, июль 2021 1 Сбербанк 52 292 2 ВТБ 25 663 3 ФК Открытие 10 755 4 Россельхозбанк 10 264 5 Альфа-Банк 6 802 6 Промсвязьбанк 6 380 7 Тинькофф Банк 5 902 8 Газпромбанк 5 261 9 Совкомбанк 3 601 10 Райффайзенбанк 3 411 11 Московский Кредитный Банк 2 877 12 МТС Банк 2 609 13 Росгосстрах Банк 2 591 14 Росбанк 2 575 15 Почта банк 2 544 16 Банк ДОМ.РФ 2 417 17 КБ Восточный 2 398 18 Банк УРАЛСИБ 2 260 19 Банк Санкт-Петербург 1 736 20 МСП Банк 1 622 21 Банк ЗЕНИТ 1 490 22 Банк ТРАСТ 1 342 23 Новикомбанк 1 278 24 Ак Барс Банк 1 236 25 ХКФ Банк 1 152 26 РНКБ Банк 1 123 27 УБРиР 951 28 Банк Русский Стандарт 943 29 Ренессанс Кредит 853 30 АБ "Россия" 658 31 Абсолют Банк 643 32 СКБ-Банк 655 33 ОТП Банк 500 34 Банк Левобережный 496 35 Алмазэргиэнбанк 484 36 Примсоцбанк 451 37 МИнБанк 427 38 Азиатско-Тихоокеанский Банк 384 39 ЮниКредит Банк 380 40 Сунгутнефтегазбанк 344 41 СМП Банк 342 42 КБ "Центр-инвест 328 43 Ситибанк 324 44 ТКБ Банк 311 45 СДМ-Банк 290 46 Экспобанк 270 47 ВБРР 267 48 "Локо-Банк" 264 49 Севергазбанк 249 50 Банк "Кубань Кредит" 213

Наименование Индекс заметности, август 2021 1 Сбербанк 9 066 255 2 ВТБ 4 908 502 3 ФК Открытие 1 802 347 4 Промсвязьбанк 1 604 027 5 Россельхозбанк 1 391 853 6 Тинькофф Банк 1 209 305 7 Альфа-Банк 889 647 8 Газпромбанк 664 082 9 КБ Восточный 590 116 10 Банк Санкт-Петербург 521 696 11 Совкомбанк 502 704 12 Райффайзенбанк 456 198 13 Банк ДОМ.РФ 435 154 14 Банк УРАЛСИБ 434 170 15 Банк ТРАСТ 403 546 16 Московский Кредитный Банк 358 142 17 Почта банк 316 195 18 Ак Барс Банк 314 975 19 Банк Русский Стандарт 276 104 20 МТС Банк 263 975 21 Росбанк 240 448 22 РНКБ Банк 233 779 23 Банк ЗЕНИТ 192 925 24 Новикомбанк 178 192 25 Росгосстрах Банк 169 818 26 ХКФ Банк 154 215 27 СКБ-банк 142 965 28 УБРиР 125 992 29 СКБ-Банк 123 594 30 Ренессанс Кредит 123 250 31 МСП Банк 109 127 32 АБ "Россия" 86 633 33 Примсоцбанк 81 623 34 Росэкисмбанк 69 029 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 64 732 36 Экспобанк 49 822 37 Сургутнефтегазбанк 45 638 38 Алмазэргиэнбанк 42 333 39 КБ "Центр-инвест" 41 298 40 СМП Банк 35 498 41 Запсибкомбанк 33 133 42 МИнБанк 32 301 43 Ситибанк" 32 062 44 Банк "Кубань Кредит" 29 705 45 ЮниКредит Банк 27 871 46 Креди Агриколь КИБ 27 832 47 Банк Левобережный 26 996 48 Челябинвестбанк 26 423 49 Севергазбанк 25 810 50 АКБ "Металлинвестбанк 25 753

Наименование Охват аудитории, август 2021 1 Сбербанк 225 630 920 2 ВТБ 187 705 082 3 Альфа-Банк 117 657 087 4 Почта банк 115 954 064 5 ФК "Открытие" 108 450 321 6 Тинькофф Банк 89 565 008 7 Россельхозбанк 87 999 809 8 КБ Восточный 82 474 144 9 Банк ДОМ.РФ 81 010 242 10 Промсвязьбанк 79 675 183 11 Совкомбанк 74 413 463 12 Райффайзенбанк 72 786 404 13 Росбанк 69 159 661 14 Московский кредитный банк 69 055 829 15 Газпромбанк 64 337 578 16 Банк Русский Стандарт 52 142 453 17 МТС Банк 45 569 792 18 УБРиР 43 388 339 19 ХКФ Банк 33 927 119 20 Банк ТРАСТ 31 249 574 21 Ак Барс Банк 29 992 877 22 Ренессанс Кредит 27 690 821 23 Новикомбанк 27 325 244 24 Банк Санкт-Петербург 26 454 794 25 Банк УРАЛСИБ 26 266 171 26 Банк ЗЕНИТ 25 229 325 27 АБ "Россия 21 889 549 28 СКБ-банк 17 264 574 29 РНКБ Банк 15 357 862 30 МИнБанк 14 933 758 31 Росгосстрахбанк 14 729 232 32 МСП Банк 14 651 057 33 ЮниКредит Банк 13 498 757 34 Абсолют Банк 13 259 533 35 Примсоцбанк 12 588 696 36 СМП Банк 10 829 262 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 10 411 223 38 Ситибанк 9 196 730 39 Банк "Солидарность" 8 506 270 40 Мособлбанк 6 917 405 41 Deutsche Bank 6 698 944 42 Банк Интеза 6 128 242 43 Челябинвестбанк 13 172 600 44 Экспобанк 5 265 473 45 Киви Банк 5 200 743 46 Нордеа Банк 5 191 282 47 Алмазэргиэнбанк 5 115 238 48 Быстробанк 5 093 097 49 БКС Банк 5 052 101 50 ТКБ Банк 5 044 914

- Выдача ипотечных кредитов в РФ в июле упала на 21%.

- ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка".

- ЦБ РФ объявил о поиске стратегического инвестора для покупки банка "Открытие".

- В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды.

- Зампред Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост.

- В Госдуме призвали ЦБ контролировать потребительское кредитование населения.

- В Минэкономразвития заявили о низком уровне закредитованности россиян.

- Мутко считает, что рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 8,5-9%.

- В ЦБ сравнили покупку биткоина с выходом на минное поле.

- Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне по делам о коррупции.

- Около 50 тыс. россиян воспользовались ипотечными каникулами за два года действия закона.

- ЦБ может ограничить время простоя онлайн-сервисов банков.

- В ЦБ заявили, что портфель "мутных" финансовых инструментов у граждан сократился на 21%.

- ЦБ ждет повышение ставок по кредитам во втором полугодии 2021 года.

- ЦБ РФ хочет уже в 2022 году внедрить в Систему быстрых платежей трансграничные переводы.

Главные темы публикаций: