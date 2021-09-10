Рейтинг медиаприсутствия банков за август

10 сентября. FINMARKET.RU - Сбербанк в августе 2021г вновь занял верхнюю строчку в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа c результатом 52 292 упоминаний по сравнению с 60 001 в июле 2021 года.
За крупнейшим российским банком в рейтинге с большим отрывом следуют ВТБ, получивший 25 663 упоминаний (25 433 в июле), а также банк "ФК Открытие" - 10 755 упоминаний против 11 067 в июле.
В рейтинге охвата Сбербанк вернул себе лидерство, подвинув июльского победителя рейтинга банк ВТБ, занявшего в августе второе месте. На третье место вышел Альфа-Банк, оттеснивший с подиума июльского бронзового призера Газпромбанк.
Августовское затишье на финансовых рынках заметно ухудшило показатели участников рейтингов. Особенно спад деловой активности сказался на показателях рейтинга по индексу заметности. И если тройка лидеров в августе по сравнению с июлем по составу не изменилась, то качественные характеристики присутствия участников рейтинга в медиаполе ухудшились. Так, индекс заметности Сбера рухнул почти на треть, до чуть более 9 млн., показатели ВТБ и ФК Открытие снизились на почти 4%, до 5 млн и почти 2 млн, соответственно.
Наиболее заметным инфоповодом августа, в котором упоминается лидер рейтинга, стала новость о том, что капитализация "Сбера" впервые с начала 2018 года превысила $100 млрд. 10 августа капитализация компании, исходя из цены на обыкновенные акции на 10:30 мск в размере 329,15 составила около 7,11 трлн рублей. Стоимость привилегированных акций - 303 млрд рублей. Таким образом капитализация компании превысила 7,408 трлн рублей или $100,7 млрд при пересчете по актуальному курсу доллара.
Самым тиражируемым новостным поводом, в котором упоминается "Сбербанк", стали материалы в СМИ об инициативе "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) ввести уголовную ответственность за махинации с телефонными номерами. Организация сервисов по подмене номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт. В материалах приводится оценка зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, согласно которой ежемесячно телефонные мошенники крадут 3,5-5 млрд руб.
Другим заметным в СМИ для Сбера инфоповодом августа, стали материалы о новом виде мошенничества. Мошенники объявили о раздаче бесплатной пиццы от имени нескольких крупных российских банков. При этом злоумышленники предлагают людям, которые хотят получить бесплатное угощение, ввести на фейковом сайте фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона, после чего дважды передать злоумышленникам код из SMS-сообщения. Преступники создали около десяти доменных имен с такой мошеннической схемой.
Мошенники отреагировали так на реальные акции банков. В июне сотрудники Сбербанка бесплатно накормили пиццей промоутеров Альфа-банка, раздававших листовки у входа в офис конкурента, отметили в "СерчИнформ". Кроме того, Тинькофф-банк и "Додо Пицца" в настоящее время разыгрывают год бесплатной пиццы среди болельщиков Российской футбольной премьер-лиги.
Тиражируемым инфоповодом августа стало задержание 26-летнего кассира отделения на юге Москвы по подозрению в краже. При этом, украденные кассиром Сбербанка из отделения на юге Москвы 12 млн рублей изъяли.
Награждение главы банка ВТБ Андрея Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени стало одним из самых тиражируемых инфоповодов, связанным cо вторым по величине банком РФ. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Костин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Заметными инфоповодами о ВТБ, стали публикации об объеме выданных ипотечных кредитов в январе - июле 2021 года. По оценке вице-президента ВТБ, замруководителя департамента розничного бизнеса Евгения Дячкина, российские банки
в январе - июле 2021 года выдали ипотечных кредитов более чем на 3 трлн рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Новость о том, что ВТБ рассматривает покупку частной сети клиник также стала популярным сюжетом в августе. Глава банка Андрей Костин упомянул об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt. "Мы также, например, рассматриваем возможность приобретения частной сети клиник. Они сыграли очень важную роль в борьбе с коронавирусом в России, но развиваются не только благодаря ковиду", - сказал Костин.
В числе наиболее тиражируемых инфоповодов о банке "Открытие" - новости о том, что банк изучает возможность продажи "Росгосстраха", а также серия материалов в СМИ о возможной продаже самого банка "Открытие" в конце 2021 года.
Как известно, Банк России 3 августа объявил о начале подготовки к продаже акций банка "Открытие". Регулятор рассматривает IPO группы в качестве основного варианта продажи, а также изучает возможность продажи 50% плюс одна акция стратегическому инвестору. При этом ЦБ допускал, что в зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса или пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций.
Большое внимание было уделено новостям, основанным на исследовании банка "Открытие", управляющей компании "Открытие" и "Открытие брокер", в котором россияне рассказали, сколько готовы платить за университет. Около трети россиян готовы платить за учебный год в вузе 50-100 тысяч рублей, при этом лишь 4% граждан могут отдавать за учебный год свыше 300 тысяч рублей, говорится в исследовании. Получить высшее образование или дать его своим детям в своем регионе хотели бы 40% опрошенных, в Москве или Санкт-Петербурге- 37%.
Другим заметным инфоповодом стали новости о том, что кредиты банка "Открытие" для предпринимателей начал выдавать робот. Банк "Открытие" полностью роботизировал продажу предодобренных кредитов для малого бизнеса. Теперь с предложениями по предодобренным кредитам предпринимателям звонит только робот Мария, которая ведет диалог и отвечает на открытые вопросы - так же, как обычный оператор.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, июль 2021
|1
|Сбербанк
|52 292
|2
|ВТБ
|25 663
|3
|ФК Открытие
|10 755
|4
|Россельхозбанк
|10 264
|5
|Альфа-Банк
|6 802
|6
|Промсвязьбанк
|6 380
|7
|Тинькофф Банк
|5 902
|8
|Газпромбанк
|5 261
|9
|Совкомбанк
|3 601
|10
|Райффайзенбанк
|3 411
|11
|Московский Кредитный Банк
|2 877
|12
|МТС Банк
|2 609
|13
|Росгосстрах Банк
|2 591
|14
|Росбанк
|2 575
|15
|Почта банк
|2 544
|16
|Банк ДОМ.РФ
|2 417
|17
|КБ Восточный
|2 398
|18
|Банк УРАЛСИБ
|2 260
|19
|Банк Санкт-Петербург
|1 736
|20
|МСП Банк
|1 622
|21
|Банк ЗЕНИТ
|1 490
|22
|Банк ТРАСТ
|1 342
|23
|Новикомбанк
|1 278
|24
|Ак Барс Банк
|1 236
|25
|ХКФ Банк
|1 152
|26
|РНКБ Банк
|1 123
|27
|УБРиР
|951
|28
|Банк Русский Стандарт
|943
|29
|Ренессанс Кредит
|853
|30
|АБ "Россия"
|658
|31
|Абсолют Банк
|643
|32
|СКБ-Банк
|655
|33
|ОТП Банк
|500
|34
|Банк Левобережный
|496
|35
|Алмазэргиэнбанк
|484
|36
|Примсоцбанк
|451
|37
|МИнБанк
|427
|38
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|384
|39
|ЮниКредит Банк
|380
|40
|Сунгутнефтегазбанк
|344
|41
|СМП Банк
|342
|42
|КБ "Центр-инвест
|328
|43
|Ситибанк
|324
|44
|ТКБ Банк
|311
|45
|СДМ-Банк
|290
|46
|Экспобанк
|270
|47
|ВБРР
|267
|48
|"Локо-Банк"
|264
|49
|Севергазбанк
|249
|50
|Банк "Кубань Кредит"
|213
|
|Наименование
|Индекс заметности, август 2021
|1
|Сбербанк
|9 066 255
|2
|ВТБ
|4 908 502
|3
|ФК Открытие
|1 802 347
|4
|Промсвязьбанк
|1 604 027
|5
|Россельхозбанк
|1 391 853
|6
|Тинькофф Банк
|1 209 305
|7
|Альфа-Банк
|889 647
|8
|Газпромбанк
|664 082
|9
|КБ Восточный
|590 116
|10
|Банк Санкт-Петербург
|521 696
|11
|Совкомбанк
|502 704
|12
|Райффайзенбанк
|456 198
|13
|Банк ДОМ.РФ
|435 154
|14
|Банк УРАЛСИБ
|434 170
|15
|Банк ТРАСТ
|403 546
|16
|Московский Кредитный Банк
|358 142
|17
|Почта банк
|316 195
|18
|Ак Барс Банк
|314 975
|19
|Банк Русский Стандарт
|276 104
|20
|МТС Банк
|263 975
|21
|Росбанк
|240 448
|22
|РНКБ Банк
|233 779
|23
|Банк ЗЕНИТ
|192 925
|24
|Новикомбанк
|178 192
|25
|Росгосстрах Банк
|169 818
|26
|ХКФ Банк
|154 215
|27
|СКБ-банк
|142 965
|28
|УБРиР
|125 992
|29
|СКБ-Банк
|123 594
|30
|Ренессанс Кредит
|123 250
|31
|МСП Банк
|109 127
|32
|АБ "Россия"
|86 633
|33
|Примсоцбанк
|81 623
|34
|Росэкисмбанк
|69 029
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|64 732
|36
|Экспобанк
|49 822
|37
|Сургутнефтегазбанк
|45 638
|38
|Алмазэргиэнбанк
|42 333
|39
|КБ "Центр-инвест"
|41 298
|40
|СМП Банк
|35 498
|41
|Запсибкомбанк
|33 133
|42
|МИнБанк
|32 301
|43
|Ситибанк"
|32 062
|44
|Банк "Кубань Кредит"
|29 705
|45
|ЮниКредит Банк
|27 871
|46
|Креди Агриколь КИБ
|27 832
|47
|Банк Левобережный
|26 996
|48
|Челябинвестбанк
|26 423
|49
|Севергазбанк
|25 810
|50
|АКБ "Металлинвестбанк
|25 753
|
|Наименование
|Охват аудитории, август 2021
|1
|Сбербанк
|225 630 920
|2
|ВТБ
|187 705 082
|3
|Альфа-Банк
|117 657 087
|4
|Почта банк
|115 954 064
|5
|ФК "Открытие"
|108 450 321
|6
|Тинькофф Банк
|89 565 008
|7
|Россельхозбанк
|87 999 809
|8
|КБ Восточный
|82 474 144
|9
|Банк ДОМ.РФ
|81 010 242
|10
|Промсвязьбанк
|79 675 183
|11
|Совкомбанк
|74 413 463
|12
|Райффайзенбанк
|72 786 404
|13
|Росбанк
|69 159 661
|14
|Московский кредитный банк
|69 055 829
|
|15
|Газпромбанк
|64 337 578
|16
|Банк Русский Стандарт
|52 142 453
|17
|МТС Банк
|45 569 792
|18
|УБРиР
|43 388 339
|19
|ХКФ Банк
|33 927 119
|20
|Банк ТРАСТ
|31 249 574
|21
|Ак Барс Банк
|29 992 877
|22
|Ренессанс Кредит
|27 690 821
|23
|Новикомбанк
|27 325 244
|24
|Банк Санкт-Петербург
|26 454 794
|25
|Банк УРАЛСИБ
|26 266 171
|26
|Банк ЗЕНИТ
|25 229 325
|27
|АБ "Россия
| 21 889 549
|28
|СКБ-банк
|17 264 574
|29
|РНКБ Банк
|15 357 862
|30
|МИнБанк
|14 933 758
|31
|Росгосстрахбанк
|14 729 232
|32
|МСП Банк
|14 651 057
|33
|ЮниКредит Банк
|13 498 757
|34
|Абсолют Банк
|13 259 533
|35
|Примсоцбанк
|12 588 696
|36
|СМП Банк
|10 829 262
|37
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|10 411 223
|38
|Ситибанк
|9 196 730
|39
|Банк "Солидарность"
|8 506 270
|40
| Мособлбанк
|6 917 405
|41
|Deutsche Bank
|6 698 944
|42
|Банк Интеза
|6 128 242
|43
|Челябинвестбанк
|13 172 600
|44
|Экспобанк
|5 265 473
|45
|Киви Банк
|5 200 743
|46
|Нордеа Банк
|5 191 282
|47
|Алмазэргиэнбанк
|5 115 238
|48
|Быстробанк
|5 093 097
|49
|БКС Банк
|5 052 101
|50
|ТКБ Банк
|5 044 914
Главные темы публикаций:
- - Выдача ипотечных кредитов в РФ в июле упала на 21%.
- - ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка".
- - ЦБ РФ объявил о поиске стратегического инвестора для покупки банка "Открытие".
- - В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды.
- - Зампред Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост.
- - В Госдуме призвали ЦБ контролировать потребительское кредитование населения.
- - В Минэкономразвития заявили о низком уровне закредитованности россиян.
- - Мутко считает, что рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 8,5-9%.
- - В ЦБ сравнили покупку биткоина с выходом на минное поле.
- - Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне по делам о коррупции.
- - Около 50 тыс. россиян воспользовались ипотечными каникулами за два года действия закона.
- - ЦБ может ограничить время простоя онлайн-сервисов банков.
- - В ЦБ заявили, что портфель "мутных" финансовых инструментов у граждан сократился на 21%.
- - ЦБ ждет повышение ставок по кредитам во втором полугодии 2021 года.
- - ЦБ РФ хочет уже в 2022 году внедрить в Систему быстрых платежей трансграничные переводы.
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