Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале до 10,5%

Росстат незначительно повысил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале - до 10,5% с объявленного ранее 10,3%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года экономика в апреле-июне увеличилась на 1,9%

10 сентября. FINMARKET.RU -РФ во 2-м квартале 2021 года вырос на 10,5% относительно апреля-июня 2020 года, свидетельствует данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее сообщалось о повышении показателя на 10,3%. Относительно перового квартала 2021 г. показатель увеличился на 8,6%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года ВВП в апреле-июне этого года вырос на 1,9%.

Как сообщалось, ВВП РФ в 1-м квартале текущего года снизился на 0,7% в годовом выражении. В целом за 2020 год ВВП РФ снизился на 3,0%.

Объем ВВП России за 2-й квартал 2021 г. составил в текущих ценах 30 трлн 853,1 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2-й квартал 2021 г. по отношению к ценам 2-го квартала 2020 г. составил 118%.

В первом полугодии экономика России выросла на 4,8%.

Как говорится в сообщении Росстата, основная причина корректировки индекса физического объема ВВП - уточнение первичной статистической отчетности, представленной предприятиями, и получение данных от Банка России.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,2%. Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии Московского финансового форума 8 сентября, Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ в 2021 году как минимум на уровне 4,2% - такие цифры заложены в новый макропрогноз. Ранее сообщалось, что прежний прогноз Минэкономразвития (от июля) по росту ВВП РФ в 2021 году равнялся 3,8%.

Рост экономики в 2022 году, по словам министра, составит 3%. Таким образом, министерство понизило прогноз роста ВВП РФ на 2022 год с 3,2% до 3,0%. "Наш прогноз - 3% роста по 2022 году - понятен и подтвержден. А вот 2023-2024 годы - удержание темпов 3% - напрямую зависит от раскручивания нового инвестиционного маховика", - сказал он, подчеркивая важнейшую роль запуска инвестиционного цикла и роли государства в нем.

Как сообщалось, ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Тем временем глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге по итогам заседания совета директоров в пятницу, 10 сентября, сообщила, что ЦБ РФ на следующем заседании в октябре, уточнит макропрогноз. По ее словам, возможен некоторый пересмотр роста ВВП РФ на 2021 год в сторону увеличения с нынешних 4-4,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - лишь 2,4%

Во 2-м квартале 2021 года практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в следующих сферах деятельности:

- гостиницы и рестораны - (+109,2%);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - (+30,2%);

- культура и спорт - (+34,5%);

- оптовая и розничная торговля - (+21,6%);

- транспортировка и хранение - (+19,0%);

- прочие услуги населению - (+16,8%);

- информация и связь - (+11,7%);

- обрабатывающие производства - (+10,5%);

- строительство - (+10,3%);

- добыча полезных ископаемых - (+7,6%);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром - (+6,9%).

Рост производства и потребительских услуг увеличили спрос на банковские услуги, что обусловило рост добавленной стоимости в сфере финансов и страхования на 13,1%.

Рост мировых цен на энергоресурсы обусловил увеличение индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах почти в 2 раза, или на 94%, в обрабатывающих производствах - на 29%.

Большая часть отраслей во 2-м квартале 2021 г. показали рост по отношению ко 2-му кварталу 2019 года. В частности:

- водоснабжение и водоотведение, деятельность по ликвидации загрязнений, сбору и утилизации отходов - (+15,8%);

- информация и связь - (+9,4%);

- строительство - (+8,5%);

- оптовая и розничная торговля - (+5,6%);

- обрабатывающие производства - (+2,4%);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром - (+2,4%).

Тем не менее, отмечает Росстат, часть отраслей не смогла достигнуть уровня 2-го квартала 2019 года: