Утвержден Национальный план развития конкуренции в РФ

10 сентября. FINMARKET.RU - Правительствоутвердило разработанныйНациональныйразвития конкуренции, рассчитанный на 2021-2025 годы, пишет "Коммерсант"

Концептуально новый нацплан заметно отличается от действовавшего в 2018-2020 годах. Прежний документ был оформлен указом президента и был призван включитьконкуренции в политическую повестку.

Новый документ состоит из трех частей. Первая подводит черту под прежними инициативами властей в части повышения конкуренции и фиксирует достигнутые результаты. В частности, внедрение принципа тарифного регулирования, расширение масштабов биржевой торговли товарами и финансовыми инструментами, отмену национального и внутрисетевого роуминга в сфере мобильной связи.

Одновременно в плане указано на недостаточность мер для эффективного развития конкуренции и отмечены проблемы высокой доли государства в экономике, ее монополизации, ограничения доступа производств к инфраструктуре.

Неудовлетворительное состояние конкуренции косвенно подтверждают целевые показатели ФАС, описанные во второй части документа.

Одновременно документ ставит перед ведомствами масштабные задачи по дерегулированию сфер госмонополий, созданию равных условий для частных компаний и государственных АО, по цифровизации антимонопольного и тарифного регулирования, развитию малого бизнеса, биржевой торговли и повышению конкуренции в госзаказе. В отличие от прежнего плана, новый содержит подробный перечень мероприятий (всего их 49) и определяет ответственные за результат ведомства.

В частности, к марту 2022 года ведомствам предстоит утвердить планы развития биржевой торговли, развития конкуренции на рынках финансовых услуг. К 2023 году ФАС предстоит создать единую систему учета преференций бизнесу для оценки их эффективности.

Эксперты новую стратегию повышения конкуренции в целом оценивают положительно.