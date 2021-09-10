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10 сентября 2021 года 10:23
Утвержден Национальный план развития конкуренции в РФ
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Владимир Гердо/ТАСС
10 сентября. FINMARKET.RU - Правительство РФ утвердило разработанный ФАС Национальный план развития конкуренции, рассчитанный на 2021-2025 годы, пишет "Коммерсант". Концептуально новый нацплан заметно отличается от действовавшего в 2018-2020 годах. Прежний документ был оформлен указом президента и был призван включить развитие конкуренции в политическую повестку. Новый документ состоит из трех частей. Первая подводит черту под прежними инициативами властей в части повышения конкуренции и фиксирует достигнутые результаты. В частности, внедрение принципа тарифного регулирования, расширение масштабов биржевой торговли товарами и финансовыми инструментами, отмену национального и внутрисетевого роуминга в сфере мобильной связи. Одновременно в плане указано на недостаточность мер для эффективного развития конкуренции и отмечены проблемы высокой доли государства в экономике, ее монополизации, ограничения доступа производств к инфраструктуре. Неудовлетворительное состояние конкуренции косвенно подтверждают целевые показатели ФАС, описанные во второй части документа. Одновременно документ ставит перед ведомствами масштабные задачи по дерегулированию сфер госмонополий, созданию равных условий для частных компаний и государственных АО, по цифровизации антимонопольного и тарифного регулирования, развитию малого бизнеса, биржевой торговли и повышению конкуренции в госзаказе. В отличие от прежнего плана, новый содержит подробный перечень мероприятий (всего их 49) и определяет ответственные за результат ведомства. В частности, к марту 2022 года ведомствам предстоит утвердить планы развития биржевой торговли, развития конкуренции на рынках финансовых услуг. К 2023 году ФАС предстоит создать единую систему учета преференций бизнесу для оценки их эффективности. Эксперты новую стратегию повышения конкуренции в целом оценивают положительно.
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Ключевые слова: РФ, ФАС, план, конкуренция, развитие
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