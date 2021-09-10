ФНС упростит процесс получения вычета из НДФЛ

10 сентября. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует существенно упростить процесс получения вычета из НДФЛ - это один из двух ключевых проектов службы по обелению экономики и улучшению администрирования, сообщил "Ведомостям" руководительДаниил Егоров в кулуарах Московского финансового форума.

По его словам, автоматизирована будет вся линейка вычетов для физлиц - за образование, за лечение, за добровольное пенсионное страхование и т. д. Реализация этого станет возможна за счет интеграции системы ФНС с поставщиками услуг, за которые предоставляются, и полной автоматизации процесса, уточнил глава ФНС.

Как напомнил Егоров, аналогичный механизм уже эффективно работает с мая этого года, в частности, по инвестиционным налоговым вычетам. Это позволило сократить среднее время возврата денег при заявлении налогового вычета до 12 дней, добавил он. "В любом случае, носить бумажки будет необязательно. Но для тех граждан, которые не захотят пользоваться цифровым сервисом, возможность получить вычет в традиционном виде сохранится", - пояснил Егоров.

По его словам, новая услуга ФНС, хотя и не будет способствовать обелению напрямую, как минимум простимулирует плательщиков требовать чеки - электронные данные от поставщиков услуг лягут в основу системы автоматизации вычетов. В целом проект направлен на повышение лояльности налогоплательщиков.

Вторая мера - введение единого налогового счета для бизнеса. Егоров уточнил "Ведомостям", что запуск проекта позволит реализовать принцип "один налогоплательщик - один налоговый орган - одно сальдо расчетов". "Плательщик будет просто вносить один платеж государству, а наша система - автоматически распределять его по видам платежей и бюджетов - ровно как указано в расчетах и декларациях", - пояснил руководитель ФНС. По его словам, при заполнении документов налогоплательщику не потребуется указывать "никаких КБК и ОКТМО, кодов инспекций". Таким образом, возможности ошибиться будут минимизированы, полагает Егоров.