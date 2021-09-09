Иностранным посредникам могут запретить взаиморасчеты при покупке авиабилетов

9 сентября. FINMARKET.RU - Правительство начало проработку предложений госкорпорации "Ростех" по созданию в России единой национальной системы взаиморасчетов авиакомпаний. Такое поручение ведомствам дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, следует из июньского письма руководителя ФАС Максима Шаскольского в адрес Белоусова, пишут "Ведомости"

Шаскольский лишь упоминает идеи "Ростеха", которые госкорпорация направила в правительство еще в апреле, но ясно, что речь идет о системе взаиморасчетов авиакомпаний и агентов, которые продают билеты на их рейсы.

Сегодня в России действуют две системы взаиморасчетов в авиации - это Система взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ, принадлежит Транспортной клиринговой палате, ТКП) и иностранная BSP (Billing and Settlement Plan), созданная Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Услуги посредника для взаиморасчетов - ТКП или BSP - нужны, если билет покупается не у самой авиакомпании, а, например, через турагента, агрегатор билетов или другого перевозчика (в случае перевозки с пересадками).

Предложения "Ростеха" сводятся к тому, чтобы обязать компании проводить все такие расчеты только через СВВТ ТКП, т. е. запретить BSP работать в России, поясняет источник "Ведомостей", знакомый с инициативой "Ростеха". Сотрудник российского агента по продажам авиабилетов говорит, что бенефициаром инициативы является сама ТКП, а "Ростех" ее лоббирует, но не будет создавать свой отдельный IT-продукт.

В 2018 г. только 16% транзакций проходило через СВВТ и ею пользовались региональные авиакомпании, писал в 2019 г. "Коммерсантъ". Но, по данным "Ведомостей", многие крупные авиакомпании России признают, что пользуются обеими системами взаиморасчетов.