Статус блокированной застройки уточнят

9 сентября. FINMARKET.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий правовой статус домов блокированной застройки - таунхаусов, пишет "Коммерсант" . Сейчас Градостроительный кодекс (ГрК) определяет их как жилые дома не более чем в три этажа, состоящие из нескольких, но не более десяти блоков (каждый предназначен для проживания одной семьи), имеющие общую стену без проемов с соседними блоками. Также каждый блок расположен на отдельном земельном участке и имеет свой выход. Однако это определение содержит неопределенность - считать ли такие строения многоквартирными домами (МКД) или жилыми домами (то есть частными, где нет общего имущества).

В связи с этим Белый дом предлагает ввести в Жилищный кодекс отсутствовавшее там понятие МКД - под ним понимается здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя также крыши, ограждения, конструкции, оборудование и помещения, которые обычно принадлежат жильцам на праве общей долевой собственности. Меняется и определение таунхаусов в ГрК - теперь планируется установить, что это "жилой дом, блокированный с другими жилыми домами в одном ряду с общей боковой стеной без проемов и имеющий отдельный выход".

Доля строящихся в России малоэтажных домов, по оценкам ДОМ.РФ на конец 2020 года, составляет 16% от общего объема жилищного строительства (однако этот показатель включает в себя и четырехэтажные здания) - к этой категории относятся как таунхаусы, так и малоэтажные МКД.

Из-за того что предложенное в законопроекте определение таунхаусов не содержит ограничения по количеству блоков, сохраняется возможность не проводить экспертизу проектной документации только домов блокированной застройки, состоящих не более чем из десяти секций и которые строятся без привлечения бюджетных средств. Разграничение позволит поставить такие дома на кадастровый учет и регистрировать на них права как на здания с назначением "жилое".