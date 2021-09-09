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09 сентября 2021 года 08:42
У самозанятых появится возможность принимать оплату через СБП
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Антон Новодережкин/ТАСС
9 сентября. FINMARKET.RU - Самозанятые смогут получать платежи через систему быстрых платежей (СБП). Эта возможность позволит самозанятым сократить издержки за прием безналичных денег, избежать затрат на покупку оборудования, а также зачислять средства мгновенно, рассказали "Известиям" в Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП). Ее представитель уточнил, что 1 октября сервис будет доступен на стороне СБП. Чтобы предоставлять функционал конечным клиентам-самозанятым, банкам-участникам нужно будет внести технические обновления на своей стороне. Комиссия для самозанятых составит не более 0,4%, что гораздо дешевле, чем прием платежей через POS-терминал или сайт, подчеркнули в НСПК. Общие тарифы за C2B–платежи (Customer-to-Business — от покупателя бизнесу) в СБП варьируются от 0,4 до 0,7% в зависимости от рода деятельности предпринимателя. Комиссия за прием карт через POS-терминал еще выше — около 2%. "Самозанятым будут доступны те же формы приема платежей по СБП, что и юрлицам, и они могут выбрать способ, который будет для них более актуальным. Если услуги оказываются дистанционно (например, дизайн или подготовка текстов), то для оплаты клиенту достаточно будет направить платежную ссылку. Для взаимодействия с клиентом офлайн можно выбрать другие варианты приема безналичной оплаты по СБП — например, распечатать QR или вывести его на экран смартфона", — пояснили в НСПК. В ЦБ РФ "Известиям" подтвердили, что постоянно работают над расширением линейки сервисов в СБП, и возможность принимать платежи для самозанятых — один из них. Это позволит гражданам, работающим на себя, предоставить своим клиентам еще один способ безналичной оплаты, который набирает популярность у россиян, заявили в регуляторе, оценив, что только за 2-й квартал в целом в СБП было проведено около 1 млн С2В-платежей более чем на 5,4 млрд рублей. Это на 60% выше, чем кварталом ранее.
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Ключевые слова: Россия, самозанятые, оплата
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