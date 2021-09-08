Инфляция в августе в РФ замедлилась до 0,2%

В России в августе рост потребительских цен замедлился до 0,17% после 0,31% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 6,68%

8 сентября. FINMARKET.RU - В августе 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 0,17% после повышения на 0,31% в июле, на 0,69% в июне - на 0,74% - в мае, на 0,6% - в апреле, роста на 0,7% в марте и 0,8% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Последний раз цены в РФ росли в августе в 2015 году, после этого на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции была либо нулевая, либо дефляция.

В январе-августе т.г. инфляция в РФ составила 4,69%.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 6,68% после 6,46% в июле.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,51%, при этом плодоовощная продукция - на 8,39%, непродовольственные товары подорожали на 0,80%, услуги стали дороже на 0,32%.

Рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 30 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Республике Алтай (на 1,4%) в связи с удорожанием услуг на 4,5% и г. Севастополь (на 1,1%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц в среднем не изменились (с начала года прирост цен составил 4,0% и 4,8% соответственно).

Консенсус-прогноз по инфляции на август 2021 года равнялся 0,1% (в августе 2020 года была нулевая инфляция, точнее символическая дефляция в 0,04%), поэтому годовая инфляция на конец августа ожидалась в диапазоне 6,6-6,7%. Так что годовая инфляция совпала с верхним диапазоном прогноза.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2021 год не изменился по сравнению с опросом месячной давности и равняется 5,9%. Это соответствует середине интервального прогноза ЦБ на 2021 год (5,7-6,2%). Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год равняется 5,0%, но министерство уже анонсировало, что повысит его.

В 2022 году аналитики прогнозируют инфляцию на уровне таргета - 4,0% (4,1% по опросу месяц назад), прогноз ЦБ на 2022 год равняется 4,0-4,5%.

В августе значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, свекла подешевела на 42,9%, морковь - на 34,8%, картофель - на 17,0%, виноград - на 15,8%, помидоры - на 15,6%, огурцы - на 13,9%. Вместе с тем цены на лимоны выросли на 24,1%, апельсины - на 5,7%, чеснок - на 3,7%, сухофрукты - на 1,7%.

Цены на свеклу в 6 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-19,9%, в 9 субъектах - на 20,0-29,9%, в 62 субъектах - на 30,0-57,5%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 7 субъектах цены на свеклу выросли на 0,1-21,1%.

Цены на морковь в 10 субъектах РФ снизились на 0,1-19,9%, в 11 субъектах - на 20,0-29,9%, в 60 субъектах - на 30,0-49,9%. В 4 субъектах цены на морковь выросли на 0,1-5,5%.

Цены на картофель в 40 субъектах РФ снизились на 0,1-19,9%, в 39 субъектах - на 20,0-33,5%. В 6 субъектах цены на картофель выросли на 0,1-21,1%.

Яйца куриные в среднем по России подешевели на 3,4%, при этом в 43 субъектах РФ - на 0,1-3,9%, в 33 субъектах - на 4,0-12,0%. В 2 субъектах цены не изменились. В 7 субъектах цены на яйца выросли на 0,1-1,6%.

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,5%. Прирост цен на масло подсолнечное в среднем по стране составил 0,2%.

Среди мясопродуктов выросли цены: на свинину - на 2,5%, говяжью печень - на 2,1%, говядину - на 1,6%, фарш - на 1,3%, мясные консервы - на 1,1%, кулинарные изделия из птицы - на 0,9%, баранину, сосиски, сардельки, пельмени, манты, равиоли - на 0,8%.

В августе из непродовольственных товаров наиболее существенно подорожало газовое моторное топливо - на 21,3%, говорится в сообщении Росстата. Рост цен наблюдался почти во всех субъектах РФ. В 23 субъектах отмечено увеличение цен на 22,0% и более, в том числе в Оренбургской области - на 32,2%, Республике Ингушетия - на 31,8%, Челябинской области - на 30,5%, Чеченской Республике - на 28,8%.

Цены на бензин в августе увеличились на 1,4%, в январе-августе - на 6,64%.

Цены на легковые автомобили иностранных марок новые и подержанные, шины для легковых автомобилей выросли на 1,0-1,2%.

Продолжился рост цен на строительные материалы. Стекло оконное листовое подорожало на 4,7%, доски обрезные, кирпич красный - на 3,4%, рубероид - на 3,3%, еврошифер - на 2,6%, цемент тарированный - на 2,1%. При этом, цены на металлочерепицу и плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные снизились соответственно на 3,1% и 3,0%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 0,3%.

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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за месяц выросли на 0,25%, за 8 месяцев - на 3,84%.