Ритейл могут освободить от НДС взамен на благотворительность

8 сентября. FINMARKET.RU - Национальный центр спасения еды и заботы об экологии "Фудшеринг" предложил Минфину освободить ритейлеров от уплаты, если они передают продукты с истекающим сроком годности (от одних до четырех суток до его окончания) на благотворительность. Например, в некоммерческие организации, которые направляют товары малоимущим гражданам. Организация предложила внести необходимые поправки в статью 170 Налогового кодекса: снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если продукты идут на благотворительность. Об этом сказано в письме главе Минфина Антону Силуанову от 1 сентября, пишут "Известия"

Сейчас торговые сети покупают у производителей товар, в сумму которого заложен налог, поэтому ритейл представляет к вычету НДС и получает его обратно от государства. Если продукты идут на благотворительность некоммерческим организациям, то налог следует восстановить в бюджет, пояснили в "Фудшеринге" действующий механизм.

Как сказано в письме в Минфин, в перспективе максимум пяти лет реализация инициативы позволит спасать около 1 млн т еды в год. Этого объема достаточно, чтобы 18 млн человек безвозмездно получали продовольственную помощь за счет ресурсов, которые уже есть в экономике, считают в организации. В письме отмечено, что указанного количества еды хватит на 1,8 млн годовых рационов. То есть расчеты основаны на том, что 1,8 млн человек смогут получить полноценное питание - около 1,5 кг еды в день. Либо ее можно ориентировать на 18 млн без привязки к рационам.

Бесплатная передача продовольственной помощи тем, кому она необходима, укладывается в актуальные государственные задачи - доступность продуктов для населения и предотвращение образования отходов, сказано в письме в Минфин. Однако существуют барьеры, которые препятствуют развитию фудшеринга в России. Это дополнительная налоговая нагрузка на компании -вынуждены платить НДС (до 20% от стоимости продукции) за товар, который отдают на благотворительность, а не продают. Стоимость утилизации органических отходов значительно ниже. Передача еды на благотворительность становится дороже, чем ее отправка на полигон.